Dieta care accelerează metabolismul. Cum să slăbeşti 9 kg şi să NU le mai pui la loc

Dupa cum sugereaza si numele ei, dieta care accelereaza metabolismul are ca scop o ardere a caloriilor mai intensa, favorizand astfel reducerea greutatii corporale.

Acest plan se intinde pe o perioada de 28 de zile si este format din anumite cicluri care se schimba in fiecare saptamana. Accelerarea metabolismului se realizeaza prin intercalarea in fiecare saptamana a perioadelor de consum ridicat de proteine cu cele bogate in carbohidrati si apoi cu consum ridicat de grasimi.



Ce nu ai voie sa mananci



Daca doresti sa incerci aceasta dieta este bine sa stii ca exista o serie de alimente si bauturi pe care nu le vei putea consuma. Porumbul, soia, produsele lactate, cafeaua, alcoolul, produsele care contin zaharuri rafinate, sucurile de fructe, fructele uscate, graul si produsele obtinute din faina de grau si cele care contin nitrati nu vor putea fi consumate pe perioada celor 28 de zile cat dureaza aceasta dieta.



