"Dictatorul a fugit". Veste bombă din Moldova: Plahotniuc a părăsit țara

Vlad Plahotniuc

Liderul PD, Vladimir Plahotniuc, a părăsit Republica Moldova. Informația a fost confirmată de serviciul de presă al partidului, după ce vineri mai multe avioane private au decolat de pe aeroportul din Chișinău, iar presa a scris că în unul dintre ele se afla și Plahotniuc.

Într-un comunicat de presă, PD menționează că „Plahotniuc a plecat pentru câteva zile din ţară, la familia sa".

Plahotniuc este divorțat, fosta lui soție și cei doi copii locuind în Elveția, unde oligarhul are mai multe proprietăți.

Mai multe aeronave au decolat vineri de pe aeroportul din Chișinău, la scurt timp după ce PD a anunțat că renunță la putere și părăsește instituțiile statului, potrivit cotidianul.md.

În una dintre ele s-a aflat și Plahotniuc. Alta a plecat la Moscova, cu familia lui Ilan Shor la bord. Potrivit presei, și Constantin Țuțu, Ilan Shor și alți lideri ai PD au părăsit ieri Republica Moldova.

Fostul primar al Chișinăului, vicepremierul Andrei Năstase, susține că "a căzut ultimul dictator al Europei", iar înlăturarea democraților de la guvernare este o reușită care „va rămâne scrisă în Cartea de istorie a Moldovei".

„Am spus oamenilor Moldovei că putem deveni liberi doar dacă credem cu adevărat în nația și viitorul nostru. Am luptat toți, până la epuizare și am doborât ultimul dictator al Europei. Ceea ce am reușit noi, generația noastră, va rămâne scris în Cartea de istorie a Moldovei. Binele și adevărul a câștigat împotriva minciunii și imposturii. Să le spuneți copiilor și nepoților voștri că voi ați reușit", a fost prima reacție a liderului Platformei DA.