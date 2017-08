Dică își laudă elevii! Ce plan are pentru returul de la București?

Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Nicolae Dică, a declarat, marţi seara, că este mulţumit de atitudinea jucătorilor săi în meciul cu Sporting Lisabona, scor 0-0, precizând că aceştia au demonstrat că "au valoare de Champions League".

"Băieţii s-au dăruit azi, au dat totul pe teren. Consider că am făcut un joc defensiv bun. Am avut unele probleme la acest capitol în campionat, dar în seara asta am arătat bine. Jucătorii au demonstrat că au valoare de Champions League", a spus Dică la postul Sport.ro.



Tehnicianul a adăugat că Sporting Lisabona are prima şansă la calificarea în grupele Ligii Campionilor în ciuda faptului că returul va avea loc la Bucureşti.

"Şansele de calificare au rămas aceleaşi şi după acest rezultat de egalitate. Sporting Lisabona are prima şansă, dar noi vom încerca să ne calificăm, mai ales dacă vom arăta aceeaşi atitudine ca în partida din seara asta. Îmi doresc ca stadionul să fie plin la meciul retur. Sperăm să ne calificăm şi să îi facem bucuroşi pe suporteri. Pentru retur cred că e posibil ca Budescu să revină, dar în ceea ce îl priveşte pe Bălaşa va fi foarte greu", a menţionat Dică.



Echipa de fotbal FCSB a încheiat la egalitate, scor 0-0, partida disputată marţi seara, în deplasare, cu Sporting Lisabona, în prima manşă a play-off-ului Ligii Campionilor. Partida retur este programată în 23 august, la Bucureşti.