Liga 1. Dică a răbufnit. Nu a mai rezistat după ce toată lumea i-a cerut demisia

Gigi Becali a recunoscut că se implică în alcătuirea echipei la FCSB, precum şi la schimbările din timpul partidei.

Specialişti din fotbalul românesc i-au cerut demisia lui Nicolae Dică pentru lipsă de personalitate.

"Am vorbit cu patronul. Am văzut că s-au făcut multe speculații pe seama a ceea ce am declarat eu după jocul de la Craiova. Multă lume a spus că trebuia să plec. Am motivele mele pentru care am rămas. Eu sunt cel care decide cine intră pe teren și cine va fi schimbat la jocul de mâine seară. Nu sunt omul care să renunț ușor.

Acum, când e un moment mai dificil îmi doresc să fiu alături de jucători și să ajungem pe primul loc. Am rămas și pentru acei antrenori care mai sună pe la Luțu ca să vină la Steaua și care îl mai invită pe patron la o cafea. Mă ambiționează lucrurile acestea. Stau mulți la cotitură pentru că Steaua e un club mare și oricine își dorește să antreneze la Steaua", a spus Nicolae Dică la conferinţa de presă de dinaintea meciului cu Voluntari, care e sâmbătă, la ora 21.00.