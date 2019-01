Diabetul insipid

Oamenii ar putea fi tentati sa creada ca diabetul insipid este o alta forma a diabetului, insa denumirea este asemanatoare doar datorita manifestarilor sale.

Din acest motiv este mai bine sa stim ce inseamna aceasta boala pentru a nu face confuzie cu diabetul zaharat.

Ce este mai precis diabetul insipid, cum se manifesta, ce teste sunt necesare pentru stabilirea diagnosticului si care sunt metodele de tratament aflam in continuare.

Ce este diabetul insipid

Diabetul insipid este o boala cauzata de functionarea incorecta a rinichilor, ca urmare a absentei sau functionarii necorespunzatoare a hormonului antidiuretic ADH numit vasopresina. Acest hormon este secretat, de regula, intr-o regiune a creierului numita hipotalamus, care este depozitat apoi in glanda hipofiza, de unde se elimina la nevoie.

Daca acest hormon nu isi indeplineste functia sau lipseste cu desavarsire, apare fenomenul numit poliurie, adica emiterea unei cantitati mari de urina, insa diluata.

Exista doua forme de diabet insipid:

● Diabet insipid central – cand nu este produsa suficienta vasopresina

● Diabet insipid nefrogenic – cand rinichii nu reactioneaza corespunzator in prezenta vasopresinei

Categorii de persoane expuse riscului de diabet insipid

Daiabetul insipid apare mai frecvent in randul persoanelor care sufera de anumite afectiuni ale rinichilor (sindrom nefrotic, insuficienta renala, pielonefrita) si la cele care au un nivel marit al calciului in sange. De asemenea, diabetul insipid poate aparea si in cazul unei alimentatii care nu include suficiente proteine sau la persoanele care urmeaza un regim fara sare pentru o periada lunga de timp.

Simptomele diabetului insipid

Principalele simptome ale diabetului insipid constau in sete excesiva si eliminarea unor cantitati mari de urina diluata (intre 5 si 8 litri zilnic), de culoare deschisa. Daca bolnavul alege sa nu isi mai satisfaca nevoia de a consuma lichide, pentru a nu mai fi nevoit sa mearga atat de des la toaleta, poate aparea deshidratarea, ce se poate manifesta prin slabiciune, letargie, oboseala, crampe musculare si iritabilitate.

Cum se stabileste diagnosticul de diabet insipid

Urinarea frecventa si setea excesiva pot trezi suspiciunea de diabet zaharat, insa la fel de bine poate fi vorba despre diabetul insipid. Pentru a se stabili cu exactitate afectiunea de care suferi, trebuie sa te adresezi medicului imediat ce observi astfel de simptome si sa faci o serie de analize de sange si de urina recomandate de acesta.

E foarte probabil ca medicul sa masoare nivelul de sare din sange si urina sau sa iti administreze un inlocuitor al hormonului antidiuretic pentru a vedea cum reactioneaza rinichii. Rezultatele testelor de laborator si raspunsul functiei renale il ajuta pe medic sa stabileasca un diagnostic precis si sa recomande un tratament adecvat.

Cum se trateaza diabetul insipid

Daca ai primit diagnosticul de diabet insipid central, nu trebuie sa-ti faci griji in privinta tratamentului pentru ca exista medicamente care contin desmopresina, un hormon de sinteza care inlocuieste cu succes actiunea vasopresinei. De regula, astfel de medicamente se comercializeaza sub forma spray-urilor nazale, a tabletelor sau a injectiilor, insa pot fi necesare si pastile care sa ajute la o mai buna functionare a tratamentului specific. Acestea se administreaza numai sub indrumare medicala de specialitate.

In schimb, diabetul insipid nefrogenic este mai dificil de tratat si vizeaza in special adoptarea unui regim alimentar sarac in sare si ameliorarea simptomelor cu ajutorul diureticelor sau medicamentelor antiinflamatoare.

Complicatiile diabetului insipid

In lipsa tratamentului adecvat, diabetul insipid nu cauzeaza insuficienta renala cronica si nici nu presupune efectuarea dializei. In schimb, organismul nu retine o cantitate suficienta de lichide pentru a functiona corect, astfel ca vei fi mai predispus spre deshidratare si deficiente de minerale, in special de sodiu, potasiu si calciu. Aceste complicatii se manifesta prin gura uscata, scadere in greutate, cefalee, tensiune arteriala scazuta, dureri musculare si oboseala.

Sursa: viatacudiabet.ro