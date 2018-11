Diferența dintre diabetul de tip 1 și diabetul de tip 2

Diabet

Diabetul este o boala in cadrul careia organismul nu poate folosi glucidele din alimentatie.

Glucoza este sursa principala de energie a organismului insa, pentru a putea fi utilizata, ea trebuie sa patrunda in celule. Acest lucru se face cu ajutorul insulinei, un hormon secretat de pancreas, care are rolul de a mentine nivelul glucozei in sange in limitele normale.

Diabetul incepe sa isi faca simtita prezenta atunci cand pancreasul nu produce destula insulina sau chiar deloc, ori atunci cand insulina nu este folosita corect.

Tipuri de diabet

In prezent, Organizatia Mondiala a Sanatatii recunoaste trei tipuri de diabet: diabet de tip 1, diabet de tip 2 si diabet gestational.

Diabetul de tip 1

Numit si diabet juvenil sau diabet insulino-dependent – este forma care se intalneste la aproximativ 10% din persoanele cu diabet. Acesta este diagnosticat de obicei la persoanele cu varste sub 35 de ani, dar se poate intalni la orice varsta.

In diabetul zaharat tip 1 semnele si simptomele pot aparea foarte repede, si se pot dezvolta în mod semnificativ pe parcursul a cateva saptamani sau chiar zile - in special la copii si adolescenti.

In plus fata de simptomele enumerate mai sus, diabetul zaharat tip 1 poate include simptomul de gura uscata.

La copii si adolescenti semnele precum urinarea frecventa, setea excesiva, oboseala nejustificata si pierderea in greutate brusca tind sa fie simptomele cele mai notabile, conform viatacudiabet.ro.

Diabetul de tip 2

Numit si diabet non-insulinodependent – este cea mai frecventa forma de diabet si afecteaza, de regula, persoanele cu varste peste 35 de ani, dar nu este exclus sa apara si la varste mai tinere.

Diabetul de tip 2 tinde sa se dezvolte mai lent, de obicei pe o perioada de luni sau chiar ani de zile. De asemenea, acesta poate duce la starea de pre-diabet.

Simptomele pot aparea treptat, ceea ce poate face recunoasterea bolii mai dificila.

In plus fata de semnele de mai sus, diabetul de tip 2 poate include simptomele de gura uscata si dureri de picioare (furnicaturi, dureri, sau amorteli la nivelul mainilor / picioarelor).

Diabetul gestational

Numit si „diabet de sarcina” – este o conditie temporara ce apare la aproximativ 2-10% dintre femeile insarcinate, ca rezultat al modificarilor hormonale ce pot favoriza rezistenta la insulina.

Femeile cu diabet gestational adesea nu prezinta nici un simptom, de aceea este foarte important pentru femeile insarcinate si in special pentru cele cu un risc crescut sa fie testate la momentul potrivit in timpul sarcinii.

De cele mai multe ori, diabetul gestational dispare dupa nastere, insa ramane totusi o predispozitie spre dezvoltarea diabetului de tip 2.