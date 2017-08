Dezvăluirile salvamarilor despre cazurile de înec de pe litoralul românesc: August o să fie TEROARE!

Românii nu ţin cont de reguli pe litoralul românesc şi ignoră voit avertismentul salvamarilor. Este şi motivul pentru care tot mai mulţi şi-au găsit sfârşitul în valurile mării.

Salvamarii sunt deseori apostrofaţi, ori ignoraţi. Turiştii nu ţin cont de sfaturi şi nici de steagul roşu.

"Lumea nu respectă nicio regulă, nu vrea să ţină cont de nimic - pentru că e în vacanţă şi e la mare. După un băiat de 19 ani am fluierat zilele trecute 10 minute să iasă din apă. Nici nu voia să audă. Evident că era să se înece şi abia am reuşit să-l scoatem dintre ape, eu cu un coleg. Am scos din turist două pungi cu apă, atâta înghiţise. Şi este doar un caz dintre miile pe care le avem, salvat cu ce efort... August o să fie teroare pentru noi, turiştii vor să se distreze şi atât, cu orice preţ. Vrem o lege prin care să-i putem amenda pe cei care nu respectă indicaţiile salvamarilor. Mulţi oameni ar fi salvaţi“, spune George Cătălin Cojocaru, salvamar la Eforie, citat de adevarul.ro

Salvamarul se luptă nu doar cu valurile, şi cu turiştii. Un bărbat care şi-a dus fetiţa dincolo de geamandură a sărit la bătaie când George a vrut să o scoată pe cea mică din apă. „Ia mâna de pe fata mea!“, a sărit părintele care îşi dusese copilul în pericol de moarte.