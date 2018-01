Dezvăluiri din interiorul Casei Albe: ”A fost trădare”. Trump explodează: ”Și-a pierdut mințile!”

FOTO EXPLICATIE: Steve Bannon, pe vremea când se bucura de încrederea lui Donald Trump

Întrevederea unor membri ai fostei echipe de campanie electorală a lui Donald Trump cu oficiali ruşi a fost un "act de trădare", afirmă Steve Bannon, fost consilier prezidenţial pentru Strategii Politice.

Steve Bannon s-a declarat amuzat şi uimit de întrevederea desfăşurată în Turnul Trump din New York cu un avocat rus care promitea să ofere informaţii compromiţătoare despre candidatul democrat la funcţia de preşedinte, Hillary Clinton. Întrevederea a fost aranjată de Donald John Trump jr., fiul lui Donald Trump. La întrevedere au participat şi Jared Kushner, ginerele actualului preşedinte al SUA, precum şi Paul Manafort, care la acea vreme era şeful echipei de campanie electorală a candidatului republican Donald Trump.

"Cei trei consilieri de rang înalt de campanie au crezut că a fost o idee bună să aibă o întrevedere cu un reprezentant al unui guvern străin în Turnul Trump", declară Steve Bannon în cartea "Foc şi Furie: În interiorul Casei Albe conduse de Donald Trump" ("Fire and Fury: Inside the Trump White House), scrisă de Michael Wolff.

"Chiar dacă ne-am gândi că nu era un act de trădare, lipsit de patriotism, sau ceva rău - deşi eu cred că a fost exact aşa -, tot ar fi trebuit să cheme imediat FBI-ul", afirmă Steve Bannon.

Președintele american a reacționat, miercuri, după apariția afirmațiilor lui Bannon în spațiul public.

”Și-a pierdut mințile”, a acuzat Donald Trump.

”Steve Bannon nu are nicio legătură cu mine sau cu președinția. Când a fost concediat nu și-a pierdut doar slujba, ci și mințile”, a declarat Donald Trump.

”Acum că este pe cont propriu, Steve află că să câștigi nu este așa de ușor pe cât o arătam eu”, a completat Trump.

Steve Bannon a fost şef al echipei de campanie electorală a lui Donald Trump în ultimele luni înaintea scrutinului prezidenţial din noiembrie 2016. Donald Trump l-a demis pe Steve Bannon din funcţia de consilier prezidenţial pentru Strategii Politice în august 2017.

În carte, Steve Bannon crede că investigaţia privind contactele între fosta echipă de campanie electorală a lui Donald Trump şi Rusia se va concentra pe activităţi de spălare de bani. "Îl vor sparge pe Don Junior precum un ou la Televiziunea publică", afirmă Steve Bannon, potrivit agenţiei Reuters.

În iulie 2017, Donald Trump jr., fiul cel mare al preşedintelui SUA Donald Trump, a publicat email-uri prin care confirmă relatările că ar fi discutat cu un procuror rus, în campania electorală, pentru a primi informaţii compromiţătoare despre fostul candidat democrat Hillary Clinton. Pe 3 iunie 2016, un email primit de Donald Trump jr. arată clar că unul dintre foştii parteneri de afaceri ai tatălui său fusese contactat de un oficial rus de rang înalt care se oferea să furnizeze echipei de campanie a lui Donald Trump date compromiţătoare despre Hillary Clinton. Documentele "ar incrimina-o pe Hillary şi legăturile ei cu Rusia şi ar fi foarte utile pentru tatăl tău", se arată în emailul trimis de un intermediar de încredere, care adăuga: "În mod evident, sunt informaţii de nivel foarte înalt şi sensibile, dar este o parte a susţinerii Rusiei şi Administraţiei Rusiei pentru domnul Trump".

Donald Trump jr. a răspuns la email în câteva minute: "Dacă este ceea ce spuneţi, mi-ar plăcea (să le primim -n.red.) spre sfârşitul verii".

După patru zile, intermediarul a scris din nou, propunând o întâlnire la New York. Donald Trump jr. a acceptat, explicând că probabil va merge alături de "Paul Manafort (şeful echipei de campanie)" şi de "cumnatul" Jared Kushner, devenit unul dintre cei mai influenţi consilieri prezidenţiali.

Întrevederea a avut loc pe 9 iunie 2016, cu avocatul rus Natalia Veselnitskaya, în Turnul Trump din New York. Potrivit cotidianului The New York Times, informaţiile ar fi fost oferite de Iuri Iakovlevici Ceaika, procurorul-general al Rusiei. Ceaika este prieten cu Natalia Veselnitskaya. Interlocutorul lui Donald Trump jr. în emailuri a fost Rob Goldstone, impresar şi fost jurnalist britanic.

Donald Trump jr. susţine că avocatul rus nu a oferit nicio informaţie compromiţătoare despre Hillary Clinton.

Biroul Federal pentru Investigaţii, Senatul SUA şi Camera Reprezentanţilor au declanşat anchete în cazul ingerinţelor Rusiei în campania electorală şi al presupuselor contacte între apropiaţi ai preşedintelui Donald Trump şi oficiali ruşi. Un procuror special, Robert Mueller, coordonează investigaţiile.

Potrivit serviciilor secrete americane, preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, a ordonat campania de influenţare a rezultatului scrutinului prezidenţial din SUA în scopul facilitării victoriei lui Donald Trump şi în ambiţia de a submina sistemul liberal-democratic occidental.