Dezvăluiri șocante despre moartea seminaristului la Mănăstirea Putna: Ce a aflat tatăl acestuia

Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava (ITM) a deschis o anchetă în cazul seminaristului ieşean mort în urma unui accident petrecut la Mănăstirea Putna. ITM a demarat cercetările după ce, la cinci zile de la accident şi două de la decesul băiatului, Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor a anunţat autoritatea în legătură cu evenimentul tragic. În paralel, ţinând cont de zilele libere şi de faptul că ancheta a început cu întârziere, până miercuri la prânz, familia Lungu nu reuşise să ridice trupul neînsufleţit al seminaristului de la IML Iaşi, scrie ziaruldeiasi.ro.

Potrivit primarului din comuna Golăieşti, tatăl băiatului i-a cerut ajutor pentru că Poliţia Suceava nu trimisese încă ordonanţa de autopsie.

„Noi îi spuneam Sebi. Era un băiat bine crescut şi cuminte care avea grijă de biserica din sat unde şi cânta. Acum, tatăl băiatul se află la Iaşi, la IML, şi m-a anunţat că nu i se face autopsia tânărului pentru că nu s-a emis ordonanţa de autopsie de Poliţia Suceava“, a declarat Mihai Bîzdîgă, primarul comunei Golăieşti.

Tatăl tânărului decedat, Costel Lungu, a declarat ieri că încă nu ştie cu exactitate în ce condiţii a fost rănit fiul său. Un călugăr de la Mănăstirea Putna care a stat la Spitalul de Neurochirurgie pe tot parcursul internării băiatului i-a explicat tatălui acestuia că accidentul s-a petrecut dintr-o joacă.

„M-au sunat de la mănăstire pe data de 11 august, după-amiaza, să-mi spună că băiatului meu i s-a întâmplat un accident şi să vin la spital. Am venit aici, la Neurochirurgie, şi l-am găsit pe băiat şi pe un domn părinte cu care am început să discut. Mi-a zis că s-a întâmplat dintr-o joacă, la un lift. Băieţii se jucau la o bară la lift şi acea bară s-a desprins şi i-a căzut în cap. Nu ştiu cine este vinovat şi ce s-a întâmplat cu exactitate“, a punctat Costel Lungu, tatăl lui Sebastian Lungu.

Ieşeanul a mai spus că fiul său a vrut să meargă la Mănăstirea Putna şi în 2016, în primul an de şcoală la Seminarul Teologic din Iaşi. Atunci, tatăl s-ar fi opus, dar anul acesta nu s-a mai împotrivit băiatului care a vrut să-şi petreacă vacanţa la mănăstire.

„Acum a mai crescut şi am zis să nu-l mai opresc. Cât a stat băiatul meu acolo, am vorbit cu el la telefon. Mă suna şi îi spuneam că dacă stă în soare, dacă e greu să vină acasă. El a spus că nu, că s-a acomodat, că îi este bine, că are mese, duşuri“, a mai subliniat tatăl victimei.

Costel Lungu a adăugat că, pe perioada internării copilului, călugărul care l-a însoţit la Spitalul de Neurochirurgie l-a sprijinit financiar cu nişte „bănuţi".