Dezvăluiri incendiare: "Ponta a vrut să mă aresteze". Sebastian Ghiță, implicat

Dumitru Dragomir, fost președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, a vorbit despre alegerile din 2013, pierdute în fața lui Gino Iorgulescu, și acuză implicarea lui Victor Ponta.

"La alegeri a fost lucrătură politică. S-au făcut presiuni mari ca eu să fiu schimbat. Aveau nevoie de un om de-al lor, care să răspundă la comenzi. După ce l-a pus pe Gino Iorgulescu, Ponta a vrut să mă și aresteze.

Era vorba despre bani, despre mulți bani, iar Ponta, care se pregătea de campania prezidențială din 2014, avea nevoie de finanțare.

Totul a început cu o discuție pe care eu am avut-o cu Arpad Psazkany, patron la CFR Cluj, în anii ăia. El mi-a spus să-i cedez lui drepturile de televizare ale meciurilor din Liga I, fără licitație I-am răspuns că nu pot să fac așa ceva, că e ilegal, că ne ducem la pușcărie, că se va sesiza Consiliul Concurenței.

Miza o reprezenta comisionul din acele drepturi. Am discutat cu Paszkany la București, apoi am fost de două ori la Cluj. Mi-a promis un comision de 4 milioane de euro pe an, adică, în 5 ani, un total de 20 de milioane. Dacă acceptam, trebuia să dau în fiecare an câte un milion de euro pentru campanii. Prima era aia din 2014, de la prezidențiale.

Să vă mai spun ceva. Sebastian Ghiță mi-a confirmat, jur, cum s-au luat banii. Cum a fost Ponta în Dubai. Apropo de cei implicați, Gigi Becali m-a sunat din pușcărie și mi-a zis că l-au sunat de la Dubai, Cosmin Olăroiu și Victor Ponta, și i-au zis să mă aranjeze la alegeri", a spus Dragomir pentru Evenimentul Zilei.