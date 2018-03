Dezvăluiri incendiare din culisele PSD. Cum a devenit Liviu Dragnea președinte

Marian Vanghelie (50 de ani) a făcut dezvăluiri incendiare din culisele PSD. Fostul lider social-democrat a precizat că Liviu Dragnea a devenit președintele partidului cu ajutorul lui Victor Ponta, care i-a dat ocazia să fraternizeze cu statul paralel.

"Liviu Dragnea este un accident al statului paralel. Statul paralel l-a propulsat pe Victor Ponta. Eu nu sunt fanul domnului Dragnea, dar vreau sa va spun un singur lucru. Este foarte usor si am ajuns, tocmai de aceea suntem astazi asa, pentru ca am avut un Ponta inainte, care a negociat cu tot statul paralel, si cu Ghita, si cu Coldea, cu Kovesi, incat noi am ajuns sa il avem astazi pe Liviu Dragnea si sa puna in conducerea partidului jumatate din Teleorman", a declarat Vanghelie la Realitatea TV.

Fără să își dea seama, Victor Ponta l-a apropiat pe președintele PSD de membrii statului paralel, consideră Vanghelie.

"Domnul Ponta il ataca pe domnul Dragnea, ca «Unde ai fost tu domnule Dragnea, cand ai taiat porcul?» Pai, se putea duce domnul Dragnea singur acolo daca tu nu il luai si nu făceai toate jocurile respective? Daca tu nu stabileai lista cu toti acei colegi, de la Olguta, Duicu, Nichita, pot sa fac o lista cu 20 de insi, nu stabileai tu cu domnul Maior si cu domnul Ilie Sarbu sa ii arestezi?", a mai afirmat fostul primar al sectorului 5 la Realitatea TV.