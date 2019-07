Dezvăluiri incendiare despre cloaca din PSD! Codrin Ștefănescu și Nicolae Bădălău, desființați

Fostul secund al lui Dragnea vrea instituirea unei zile naţionale pentru a face oamenii fericiţi

Senatorul PRO România, Adrian Țuțuianu, îi desființează pe Codrin Ștefănescu și Niculae Bădălau. Într-un interviu pentru politicabroastei.ro, Țuțuianu susține că personajele mai sus menționate sunt parte a eșecului PSD.

Primul luat în vizor este fostul secretar general al PSD Codrin Ștefănescu.

,,Cred că ați observat, ca și mine, că, după Congres, a devenit un fel de filosof al politicii social-democrate. Ne spune că el a fost în linia întâi, că s-a bătut cu statul paralel, cu marțienii, cu cine s-o fi bătut el și pozează azi ca o victimă a împrejurărilor politice. Ce declară el? Că îl „șochează lipsa de caracter a unora din PSD” după ce a fost eliminat din deciziile de putere de la vârful partidului(...) Este același personaj care tăia și spânzura ca la el în grădină pe vremea lui Dragnea, un personaj care sugruma orice încercare de opinie contrară la adresa lui Liviu Dragnea(...)Pot să vă confirm că miniștri, secretari de stat, șefi de autorități publice centrale erau permanent chemați de Codrin Ștefănescu pentru a rezolva diverse lucruri care erau, de multe ori, departe de lege. Același Codrin Ștefănescu e cel care chema primarii și consilierii din București și-i asmuțea împotriva Gabrielei Firea. Codrin Ștefănescu a fost individul folosit de Liviu Dragnea să-i rezolve treburile murdare'', spune Țuțuianu.

Tuțuianu nu are o părere bună nici despre Niculae Bădălău.

,,Pe 19 septembrie 2018, Niculae Bădălău spunea despre PSD că este vulnerabil din cauza problemelor lui Liviu Dragnea în justiției, dar și a modului său de acțiune care a atras oprobriul unei importante părți a societății românești. Același Niculae Bădălău spunea așa: „Mă raliez declaraţiei comune a colegilor mei (scrisoarea Firea – Țuțuianu – Stănescu), un demers întru totul democratic, menit să salveze partidul într-un moment dificil” – 19 septembrie. La 2 zile distanță, pe 21 septembrie, în ședința CEx, marele caracter Bădălău s-a dat de 3 ori peste cap și a uitat ce-a semnat și ce-a declarat și nu a mai susținut scrisoarea. Câteva zile mai târziu a declarat că nici măcar nu a fost vreodată de acord cu înlocuirea lui Liviu Dragnea de la șefia PSD. Am să vă spun o chestiune de detaliu: scrisoarea publică a fost redactată după ce ne-am consultat cei care am semnat-o, vreo 24 de persoane, în cercuri mai largi sau mai restrânse, după cum au fost împrejurările de fiecare dată. Primul om care a venit cu un draft de scrisoare pe jumătate de pagină a fost Niculae Bădălău, care spunea, la punctul 1: Liviu Dragnea să plece de le șefia partidului și de la șefia Camerei Deputaților. Dl Bădălău este un fel de titirez al cuvântului. Nu mai știi ce spune, când spune… Și vreau să-i transmit că PSD este astăzi unde este și din cauza lașității și lipsei lui de caracter și că nu toți am fost precum domnia-sa'', a mai spus Țuțuianu.