Dezvăluiri despre tripleta Elan Schwartzenberg-Mazăre-Dragnea

Dezvăluiri uluitoare în cazul tripletei Elan Schwartzenberg - Radu Mazăre - Liviu Dragnea. Potrivit Ziuanews.ro, omul de afaceri l-a dat în judecată pe unul dintre acționarii Realitatea Media pentru că încearcă să atragă atenția asupra unei ținte false. Jurnaliștii spun că astfel ar vrea să distragă atenția de la adevăratele sale probleme. Realitatea TV vă va prezenta pe larg întreaga telenovelă. Astăzi - primul episod.

Ziua News arată într-un amplu material care sunt mizele mișcării făcute de Elan Schwartzenberg - delimitarea de orice legatură cu Radu Mazare și Liviu Dragnea. Jurnaliștii spun că astfel speră că ar putea să îi fie ridicată urmarirea internationala si s-ar putea întoarce in Romania. Elan Schwartzenberg a povestit,în februarie anul trecut, într-un interviu pentru B1 TV, că a făcut afaceri cu fraţii Mazăre

ELAN SCHWARTZENBERG: ”Am finanțat 30 de hectare de plajă în Brazilia. Proprietatea mea. Am acceptat achiziția și construcția respectivului proiect, resortul în Madagascar. Fraților Mazăre le-am dat bani în cu totul alte condiții sume si termeni pentru finanțarea resortului din Madagascar.”

Iar omul de afaceri a recunoscut ca legătura cu familia Mazăre era mult mai veche.

”Cu frații Mazăre fac afaceri de la revoluție până astăzi. Eu aveam o consignație în Iași, ei aduceau marfă, ulterior ne-am ocupat de publicitate, aveam panouri in Constanța cu ani de zile înainte să ajungă Radu Mazăre primar. El era jurnalist, frații lui lucrau tot prin mass-media, aveau cel mai de succes radio și ziar, vindeam pachete împreună, publicitare, adică vindeam la pachet către un terț... client acest triplu serviciu”, spune ELAN SCHWARTZENBERG.

Despre afacerile lui Elan Schwartzenberg și fratii Mazare au vorbit și cei de la Rise Project.

Fratii Mazăre au investit in Brazilia peste un milion de euro. Ei au folosit initial banii lui Elan Schwartzenberg un controversat om de afaceri. Acesta a fugit in Israel în 2012, imediat dupa ce procurorii au inceput sa ii investigheze afacerile din romania. El este acuzat, intre altele ca a intermediat o mita pentru Radu Mazare, in vremea in care acesta era primar, scrie Rise Project.

Și tot în Brazilia, coincidență sau nu, se află proprietatea unde Liviu Dragnea și-ar fi petrecut mai multe vacanțe

Proprietatea este incadrata de doua complexuri turistice si a fost cumparata de Mugurel Gheorghiaș cu aproape 600.000 de euro, in 2010, cand era actionar al Tel Drum. La fel ca vila lui Dragnea din Alexandria, și Casa Grande a fost dotata cu piscina si teren de tenis. In vremurile bune, politicianul venea aici si de doua ori pe an.

În acest moment Liviu Dragnea și Radu Mazăre se află în același loc, la Penitenciarul Rahova. Dragnea a fost condamnat la 3 ani și jumătate de închisoare în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman. Radu Mazăre ispășește o pedeapsă de 9 ani de închisoare în dosarul retrocedărilor ilegale de terenuri din Constanţa. Sursele spun ca Elan Schwartzenberg este in acest moment in Israel. Luna trecuta, tribunalul i-a revocat mandatul de arestare în lipsă și l-a retras pe cel de urmărire internaționala. DNA a contestat decizia iar Curtea de Apel va avea ultimul cuvant.