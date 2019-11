Dezvăluiri cutremurătoare despre Whitney Houston

Robyn Crawford, o bună prietenă a lui Whitney Houston, despre care s-a speculat multă vreme că i-a fost şi iubită, a povestit pentru prima dată într-un interviu cum a început relaţia lor, care este şi subiectul unei cărţi ce va apărea pe 12 noiembrie, potrivit Variety, preluat de Mediafax.

Natura legăturii dintre Houston şi Crawford, care au fost apropiate începând din adolescenţă, a fost subiect al multor speculaţii. Două documentare despre viaţa cântăreţei au sugerat că Houston a fost bisexuală şi că a existat o relaţie romantică între cele două femei.

Una dintre producţiile care a confirmat zvonurile a fost "Whitney: Can I Be Me", realizată de britanicul Nick Broomfield. În documentar, lansat în 2017, fostul bodyguard al lui Whitney Houston a declarat că Robyn Crawford a avut multe confruntări fizice cu fostul soţ al artistei, rapperul Bobby Brown, care au fost legate de relaţia dintre cele două. Neînţelegerile au dus la eliminarea lui Crawford din cercul de apropiaţi ai cântăreţei.

Admiratorii regretatei artiste americane se aşteaptă ca noua carte să ofere alte revelaţii postume despre viaţa acesteia. În 2018, în documentarul "Whitney", regizat de Kevin MacDonald, se spunea că Whitney Houston a fost abuzată de verişoara sa, Dee Dee Warwick, sora cântăreţei Dionne Warwick, celebră în anii 1960. Mamele celor două femei au negat ulterior acuzaţiile printr-un comunicat comun.