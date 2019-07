Dezvăluiri. Bani negri din Rusia, dar și din SUA pentru extremiștii din UE

Liderul extremei drepte italiene, Matteo Salvini, se află în mijlocul unui scandal privind o presupusă finanțare din Rusia, iar presa europeană și americană urmărește cazul, notează RFI Romania.

Publicarea înregistrărilor audio de către site-ul american BuzzFeed are loc la două luni după ce liderul extremei drepte austriece, Heinz-Christian Strache, s-a văzut forțat să demisioneze în urma unei înregistrări video, când părea să accepte oferirea de contracte guvernamentale contra sprijin financiar, din partea unei femei care se prezenta drept nepoata unui oligarh rus, notează The Local Italy.

Potrivit transcrierii, discuțiile, purtate într-un hotel din Moscova, s-au axat pe o posibilă afacere care implică o companie petrolieră rusă care ar fi urmat să vândă circa trei milioane de tone de combustibil către gigantul petrolier italian Eni, cu o valoare de aproximativ 1,5 miliarde de dolari.

Conform înregistrării BuzzFeed, cei șase bărbați prezenți – trei italieni plus trei ruși neidentificați - au discutat despre faptul că au împrumutat Ligii bani proveniți din afacere.

Site-ul de știri a spus că "nu este clar dacă acordul negociat la hotelul Metropol din Moscova a fost executat vreodată, sau dacă Liga a primit finanțare”.

Matteo Salvini, a negat ferm că ar fi primit bani de la investitori ruși. "Numai un singur lucru contează: adevărul. Restul sunt doar vorbe", a spus el.

În acest context, revista americană The New York Review of Books vorbește și despre banii negri americani din spatele extremei drepte europene.

Alături de Marine le Pen, Viktor Orbán și alții, Matteo Salvini conduce o uluitoare resuscitare a extremei drepte. Mesajele lor sunt din ce în ce mai clare, mașinăriile lor de partid disciplinate și politicile elaborate cu atenție, pentru a face apel la o gamă mai largă de alegători.

Aceste mișcări nu au apărut peste noapte și nici nu vor dispărea în curând. Începând cu jumătatea anului 2016, organizația OpenDemocracy a urmărit creșterea mișcărilor anti-avort din Europa, campania Brexit sau felul în care Viktor Orban a pus mâna pe pârghiile puterii din Ungaria.

De asemenea au fost urmărite rețelele transfrontaliere care încearcă să anuleze drepturile femeilor sau ale homosexualilor.

Astăzi, această coaliție a căpătat o nuanță transatlantică. O anchetă recentă a organizației OpenDemocracy a constatat că dreapta creștină americană a cheltuit cel puțin 50 de milioane de dolari, "bani întunecați", pentru a finanța campaniile din Europa în ultimul deceniu.

La standardele politice americane, nu pare să fie o sumă colosală, dar la standarde europene este de-a dreptul formidabil.