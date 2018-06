Dezvăluiri ale celui mai bun jurnalist de investigație din România: "Nu-l urăsc pe domnul Dragnea"

Paul Radu este cel mai bun jurnalist de investigație din România și unul dintre cei mai buni din lume. Face parte din cea mai mare rețea trasnfrontalieră de jurnaliști de investigație din lume, pe care chiar el a (co)fondat-o în urmă cu 10 ani. Organized Crime and Corruption Reporting Project investighează cu succes crima organizată la nivel global.

Ancheta Rise Project cu afacerile lui Liviu Dragnea din Brazilia a fost una dintre “piesele tari” pentru că a avut un ecou, cel puțin ca notorietate și dezbatere publică. Cum ți-a venit ideea?

În contextul protestelor de anul trecut, din ianuarie, mi-a venit ideea cu Dragnea. Eu mă aflam în Buenos Aires, în Argentina, la momentul acela. Lucram pentru rețeaua mea mai mare. Și pur și simplu am dat niște căutari pe google după numele Costel Comana, care s-a sinucis într-un avion, avion care trebuia să aterizeze în Costa Rica. A fost și partener de afaceri cu Liviu Dragnea. A cumpărat niște pământuri de la acesta la un preț foarte mare și practic i-a băgat primul million în buzunar lui Liviu Dragnea. De la domnul Comana am ajuns la firmele pe care acesta le avea în Brazilia și de acolo au intervenit tehnicile noastre de investigație, bazele de date deschise sau altele cu plată la care avem acces. Am colaborat și cu jurnaliștii brazilieni și așa am ajuns să aflăm că principalul acționar al TelDrum de acum câțiva ani și prieten cu Liviu Dragnea a cumpărat în nordul Braziliei acea Casa Grande, vila accea de lux, cu piscină, teren de tenis etc.

Deci totul se face în pași. Pornești de la o informație și tragi de capătul ăla până când ai un tablou cât mai complet. După aceea i-am găsit, în același perimitreu, la o distanță de vreo 15 km, cu afaceri și pe frații Mazăre și pe alții.

