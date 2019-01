Dezvăluire uluitoare despre trecutul comunist al lui Adrian Ţuţuianu

Adrian Țuțuianu, noi declarații după excluderea din PSD

Fostul pesedist de Teleorman Adrian Țuțuianu, intrat recent în partidul lui Victor Ponta. l-ar fi exmatriculat din căminul de la Grozăvești pe istoricul Marius Oprea, în 1987. Acuzaţia vine chiar din partea lui Oprea.

Istoricul și scriitorul Marius Oprea a amintit, la un post TV, un episod puțin cunoscut: baronul de Dâmbovița, Adrian Țuțuianu, exclus recent din PSD – a fost, în 1987, președintele Consiliului Asociației Studenților Comuniști din Complexul Grozăvești care l-a dat afară din cămin, după ce a aflat că viitorul istoric făcea obiectul unei anchete a Securității.

Indiferent de susținerea acordată de reputat profesoară Zoe Petre, situația avea să se înrăutățească cu rapiditate, iar Marius Oprea a ajuns la mâna tânărului... Adrian Țuțuianu.

„Doamna Petre m-a sfătuit, ieșiți de astă dată în stradă, în fața Facultății, unde puteam vorbi mai liber, să mă internez în spital și să-mi amîn anul medical, numai așa pot scăpa de ceea ce mi se hărăzise. Ceea ce am și făcut, spre supărarea și necazul părinților mei, care știau prea puține despre "devierile" mele. Cînd, în al doilea an IV, am revenit în căminul Grozăvești, necazurile nu păreau să fi luat sfîrșit, ci să se amplifice. În octombrie 1987, am avut o percheziție în camera de cămin, în care locuiam pe atunci împreună cu Sorin Matei...

Curînd după aceea, Consiliul Asociației Studenților Comuniști din Complexul Grozăvești, prezidat de Adrian Țuțuianu, a luat decizia exmatriculării mele din cămin – instigasem la o grevă împotriva serviciului pe palier, umilitoarea substituire a noastră, a studenților, unor femei de serviciu, în numele autogospodăririi", a povesti Marius Oprea la B1 TV.

