Dezvăluire bombă. Un mare lider religios a participat la orgii sexuale

Un raport ultra-secret al FBI conține detalii surprinzătoare despre pastorul baptist nord-american Martin Luther King, cunoscut mai ales ca luptător pentru drepturile civile ale persoanelor de culoare: acesta ar fi participat la orgii sexuale, informează Daily Mail.

Raportul FBI declasificat acum, ca parte din dosarul asasinării președintelui John F. Kennedy, afirmă că Martin Luther King Jr a participat la o "orgie care a durat o noapte întreagă" în timpul unui workshop.

Rarportul FBI a fost scris cu doar câteva săptămâni înainte de asasinarea liderului religios în 1968, iar acuzațiile legate de orgiile sexuale se referă la o perioadă din același an. Trainingul la care Luther King ar fi călcat greșit a avut loc la Miami.

Informațiile nu au fost confirmate de FBI și nici de vreo sursă independentă, precizează Daily Mail. Raportul este datat 12 martie 1968, iar pastorul american a fost asasinat la începutul lunii aprilie.

Acuzațiile biroului federal la adresa pastorului de culoare circulau de ani buni, dar este pentru prima dată când apar date concrete, în raportul de 20 de pagini declasificat acum.

Martin Luther King Jr. a fost un pastor baptist nord-american, activist politic, cunoscut mai ales ca luptător pentru drepturile civile ale persoanelor de culoare din Statele Unite ale Americii.

Cunoscut și sub abrevierea MLK, a organizat și a condus marșuri în favoarea dreptului la vot, pentru desegregare rasială și alte drepturi civice elementare pentru cetățenii de culoare nord-americani. În timpul unui marș pentru libertate (28 august 1963) a pronunțat unul dintre cele mai celebre discursuri: I have a dream (Am un vis).

Martin Luther King a fost cel mai tânăr laureat al premiului Nobel pentru Pace în 1964 pentru lupta împotriva segregației rasiale și discriminării rasiale. A depus eforturi în lupta împotriva sărăciei precum și a opririi războiului din Vietnam.

King a fost asasinat pe data de 4 aprilie 1968, în Memphis, Tennessee. După moartea sa i s-a acordat Medalia prezidențială pentru libertate în 1977 și Medalia de Aur în 2004; În 1986 ziua lui Martin Luther King a fost declarată zi federală în Statele Unite.