Dezvăluire halucinantă! Cum ar încerca Liviu Dragnea să-i intre în grații lui Viktor Orban

Dezvăluire halucinantă în emisiunea lui Rareș Bogdan! Un europarlamentar îi aduce acuze grave liderului Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea.

Într-o intervenție telefonică la „Jocuri de Putere”, Cătălin Ivan a afirmat că, pentru a-i intra în grații lui Viktor Orban, Liviu Dragnea a fost „complice” la un eveniment organizat la Balvanyos, de către Consiliul Județean Covasna, unde au fost prezentate materiale antiromânești, realizate din bani publici.

„Timp de două zile, acolo s-a vorbit despre cât de rău este statul român, cât de urât se poartă statul român față de minoritatea maghiară din România. Acest eveniment a fost organizat de Consiliul Județean Covasna, de o instituție a statului român. Au fost prezentate materiale defăimătoare la adresa României de către oficiali români, sigur, de etnie maghiară. Mai trebuie spus că nimeni de la Guvern sau de la o altă instituție, nici măcar prefectul, nu a fost acolo. Dacă eu nu mă duceam, nu era nimeni care să vorbească în numele României acolo. A fost o zi lungă, a venit Poliția, mi-au luat amprentele. Am găsit, într-un final, toate materialele noastre ascunse în boxa unde femeile de serviciu își țin materialele cu care lucrează. Este trist ca, în România, într-o regiune a țării, România este văzută ca un dușman. Eu m-am simțit acolo ca un inamic în propria țară. Toți se uitau urât. Repet, statul român lipsea cu desăvârșire.

Lipsa oricărui reprezentant al statului român nu arată decât complicitate. Faptul că Liviu Dragnea vrea să se apropie de Orban, să-i intre în grații, s-a văzut foarte clar astăzi. Foarte multe materiale împotriva statului român, făcute din bani publici, din bugetul statului român. Este complicitate și ticăloșie, iar eu, mâine, voi trimite o scrisoare deschisă către prim-ministrul României. Din informațiile pe care le am, se știa de eveniment de un an de zile. Am asistat la un spectacol grotesc. Efectiv, Harghita și Covasna nu sunt în România în acest moment”, a afirmat europarlamentarul.

Mai mult, și Rareș Bogdan a dezvăluit că, din informațiile sale, organizatorii „au prezentat România ca un stat unde nu există toleranță față de minorități”, în fața unor reprezentanți din 60 de țări.

Anterior, Cătălin Ivan postase, pe Facebook, următorul mesaj: „Acestea sunt materialele prezentate de UDMR despre cat de rau este statul roman cu minoritatea maghiara si cele aduse de noi despre realitatea din aceasta zona a Romaniei. Ale noastre au fost furate. Au ramas cele ale UDMR de care nu se atinge nimeni.

Nimeni, dar absolut nimeni din partea statului roman nu a participat, desi au primit invitatii. Complicitate, ticalosie, incompetenta sau dezinteres. Oricare ar fi cauza, este la fel de grav.

Inteleg ca Dragnea vrea sa fie ca Orban si cauta sa-i intre in gratii, dar macar acum, in an centenar, ar fi putut sa mimeze un minim interes pentru soarta romanilor din aceste judete”.

