Dezvăluire de pomină în presa americană despre Dragnea. Adevăratul motiv al întâlnirii cu Trump

Dragnea si Trump

Adevărarul motiv al vizitei lui Liviu Dragnea la investirea lui Donald Trump, în ianuarie 2017, a fost dezvăluit în cele din urmă în presa din SUA.

Liviu Dragnea și Sorin Grindeanu au fost invitați la ceremonia de investire a lui Donald Trump de un milionar american din domeniul Apărării care era interesat să facă afaceri cu statul român, informează presă americană.

Pe Dragnea l-ar fi invitat la investirea lui Donald Trump pentru că, potrivit unui expert citat de publicația americană, "nu puteai obține un contract în România fără aprobarea lui".

Cel care a semnat invitația celor doi români la Washington este Elliot Broidy, un cunoscut lobbyst american care în ultimii ani a investit masiv în industria de apărare, informează jurnaliștii americani Ben Wieder și Pețer Stone.

Într-o investigație publicată pe McClatchydc.com, cei doi descriu modul în care Elliot Broidy a ajuns să se îmbogățească furnizând servicii de informații bazate de înaltă tehnologie către Armată Statelor Unite. Ulterior, acesta a dorit să investească și în străinătate. A căutat state în care bugetul pentru Apărare urmă să crească și așa a hotărât să inițieze o investiție în țara noastră, scrie Ziare.com.

Cum a descris întâlnirea de atunci Liviu Dragnea: "Aseara am avut onoarea de a participa, împreuna cu premierul Sorin Grindeanu, la o cina în format restrâns alaturi de Presedintele ales al Statelor Unite ale Americii, domnul Donald Trump. I-am transmis presedintelui dorinta noastra de a duce parteneriatul strategic dintre România si SUA la un alt nivel. Presedintele Donald Trump mi-a raspuns: "We will make it happen! Romania is important for us!" A fost un dialog cald si deschis.", a scris Liviu Dragnea pe facebook.