De ce s-a dus de fapt Dăncilă în Israel. Misiune secretă pentru Dragnea

Viorica Dăncilă, alături de Benjamin Netanyahu

Premierul Viorica Dăncilă a fost, pe 18 ianuarie, într-o vizita fulger în Israel, neanunțată anterior și marcată doar printr-un comunicat de presă. Ce a căutat de fapt șefa guvernului în Israel?

Vizita externă a Vioricăi Dăncila a surprins pe toata lumea și a fost explicată banal, cu clasicul „în vederea bunelor relaltii bilaterale".

Potrivit ziare.com, Dăncila ar fi fost în Israel mai ales pentru a-l ruga pe premierul Benjamin Netanyahu să-i transmită președintelui Donald Trump un mesaj din partea lui Liviu Dragnea: „Sunt serios și eu sunt cel cu care trebuie discutat pe termen mediu și scurt."

Liviu Dragnea ar fi recurs la aceasta solutie pentru ca nu are niciun canal de comunicare cu SUA, spun sursele citate, ba mai mult, i-a fost impus un neoficial embargo din partea americana, avand in vedere problemele de imagine pe care le-a provocat prezenta sa la inaugurarea lui Donald Trump, intermediata de controversatul Elliot Broidy, anchetat in SUA pentru spalare de bani.

O alta mare problema a lui Liviu Dragnea, nu numai in relatia cu Washingtonul, ci si cu marile cancelarii occidentale, este ca teoria "statului paralel" si a "abuzurilor" este complet decredibilizata, iar presa occidentala nu vorbeste decat despre atacul comis de PSD asupra statului de drept.