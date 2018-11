Dezvăluire bombă! Michele Obama a recunoscut!

Fosta Primă Doamnă a SUA Michelle Obama a dezvăluit că a pierdut o sarcină în urmă cu 20 de ani şi că fiicele fostului cuplu prezidenţial, Malia şi Sasha, au fost concepute cu ajutorul fertilizării in vitro.

Michelle Obama, azi în vârstă de 54 de ani, a făcut aceste dezvăluiri în cartea sa de memorii "Becoming", care urmează să fie lansată marţi şi în care povesteşte, între altele, despre începuturile relaţiei şi căsătoriei sale cu viitorul preşedinte Barack Obama.



După pierderea sarcinii, "m-am simţit pierdută şi singură şi simţeam că am eşuat, pentru că nu ştiam când de frecvente sunt aceste probleme, deoarece nu vorbim despre ele", a spus Michelle Obama într-un interviu acordat postului ABC, din care au fost difuzate vineri câteva fragmente.



Când a ajuns pe la vârsta de 35 de ani, ea a decis împreună cu soţul ei să opteze pentru fertilizarea in vitro pentru a rămâne însărcinată. "Ceasul biologic este real", a mai spus în interviu fosta Primă Doamnă a SUA, potrivit căreia "cel mai rău lucru pe care ni-l putem face noi între noi, ca femei este să nu împărtăşim adevărul despre corpurile noastre, cum funcţionează şi cum nu funcţionează".