Dezvăluire bombă: Absenţa lui Lucian Boia din lista "Brigadierilor Securităţii", o golănie de presă

Dezvăluire bombă: Istoricul Lucian Boia apare pe lista "Brigadierilor Securităţii"

Scandalul provocat de lista aşa-numiţilor "brigadieri ai Securităţii", publicată în primăvară în "Revista 22", a avut scopul de a pune anumite persoane într-o postură proastă. Teoria a fost lansată de jurnalistul Dan Andopnic, directorul EVZ şi al "Evenimentului Istoric", în noul număr al publicaţiei. Argumentul său este că din documentul din care "Revista 22" a citat numele actualului preşedinte al Academiei Române, Ioan Aurel Pop sau al jurnalistulu Ion Cristoiu lipsea pagina cu numele istoricului Lucian Boia, unul dintre cei care semnează în paginile publicaţiei.

Invitat la "Realitatea Românească", Dan Andronic a explicat cum s-a ajuns la situaţia ca numele Boia să nu fie pomenit de cei de la Revista 22 în lista "brigadierilor Securităţii",

"Din acel document lipsea pagina 2, ceea ce a părut extrem de suspect, iar Victor Roncea a avut tenacitatea să ceară la CNSAS documentul şi, până la urmă, în septembrie 2018 a primit pagina lipsă, unde la poziţia 23 apare numele lui Boia Lucian Corneliu, de la Universitatea Bucureşti. (...) Dacă este să ne luăm după cele publicate chiar de "Revista 22", el face parte din "brigadierii antimigraţie", a explicat Andronic.

În aceste condiţii, directorul "Evenimentului istoric" aşteaptă reacţii din partea celor direct sau indirect implicaţi. "Eu mă aştept ca Gabriel Liiceanu, directorul editurii Humanitas şi membru fondator al GDS, sub egida căruia apare "Revista 22" să întrerupă colaborarea cu Lucian Boia. Avem două variante, ori Boia, potrivit celor publicate chiar de "22" este unul dintre ""brigadierii Securităţii", fie "Revista 22" urmează să-şi ceară scuze faţă de toţi cei pomenţi (Ioan Aurel Pop, Ion Cristoiu, Cornel Nistorescu, etc). Sigur, mai am o variantă, să nu spună nimic."

"Cred că am asistat la o golănie de presă care s-a întors împotriva celor care au iniţiat-o", a concluzionat Andronic.

Jurnalistul şi-a exprimt şi opinia că, din start, prezentarea tuturor celor înscrişi pe acea listă drept colaboratori activi ai Securităţii a fost greşită.

"Cei de la "22" şi Mădălin Hodor, autorul articolului, au preferat să prezinte prezenţa pe acea listă ca fiind vorba de colaboratori sau ofiţeri acoperiţi.(...) Eu cred că lucrurile stau altfel. Securitatea încerca să pună la punct o maşinărie împotriva propagandei maghiare, care devenise extrem de vocală, mai ales în privinţa pretenţiilor teritoriale istorice legate de Transilvania. În acest context, CIE (fostă DIE) întocmise o listă cu oameni pe care se gândea că-i poate folosi împotriva propagandei maghiare, practic erau istorici, jurnalişti care, prin ideile expuse în spaţiul public şi în lucrări, putea sprijini acest demers.(...) Eu nu cred că Lucian Boia a colaborat cu Securitatea, de altfel, ca să fim cinstiţi, nici "Revista 22" nu l-a făcut informator, de aceea le-a şi spus "brigadieri", a mai afirmat Dan Andronic.