Dezacord major între Ludovic Orban și Iohannis

Ludovic Orban nu reuşeşte să se pună de acord cu Klaus Iohannis asupra unei moțiuni de cenzură. În timp ce liderul PNL a anunțat că partidul e hotărât să lanseze acest demers, preşedintele susține, în continuare, ideea ca guvernarea să fie preluată în mod firesc, după alegerile parlamentare.

Ludovic Orban, liderul PNL, spune că sunt pregătiţi în orice moment să-şi asume răspunderea guvernării și că sunt hotărâți să depună moțiune de cenzură.

"PNL este pregătit în orice moment să-şi asume răspunderea guvernării. Avem soluţii, avem oameni de calitate, vrem să readucem normalitatea, competenţa şi meritocraţia în funcţionarea instituţiilor publice şi în orice moment România are nevoie de noi, PNL este pregătit să-şi asume răspunderea guvernării. Cu siguranţă vom depune moţiune de cenzură în sesiunea parlamentară septembrie-decembrie. Am folosit acest instrument democratic, constituţional, care este singurul instrument pe care îl are la dispoziţie Opoziţia pentru a da jos Guvernul", a declarat liderul PNL.

Președintele Klaus Iohannis e de altă părere. Acesta susține că va prelua guvernarea, dar numai după alegerile parlamentare.

"Suntem dispuși, sunt dispus, știu cum trebuie să facem și sunt convins că după alegerile parlamentare, fie ele la termen sau poate chiar anticipate, voi coagula o echipă puternică din PNL, din alte partide de opoziție cu care să începem să facem România normală, să facem România bine", a declarat vineri Klaus Iohannis.