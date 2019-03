Detalii şocante în cazul fetei de 14 ani care și-a ucis mama. Ce au descoperit anchetatorii

Ies la iveală detalii năucitoare din dosarul adolescentei de 14 ani, din județul Bacău, care și-a ucis mama cu un cuțit. Copila ar fi înjunghiat-o de 16 ori pe femeia care i-a dat viață. Pe telefonul mobil al fetei, anchetatorii au descoperit mai multe desene extrem de violente.

Amănunte halucinante ies la iveală în cazul fetei de 14 ani din Dărmănești care și-o omorât mama. La necropsie, medicii au numărat nu mai puțin de 16 lovituri de cuțit pe trupul Cătălinei Vizitiu, femeia de 40 de ani ucisă vineri seara chiar de fiica ei, Doinița, în vârstă de 14 ani, elevă în clasa a VIII-a B la Școala nr. 2 din localitate.

Crima sadică i-a lăsat fără grai și pe anchetatori, dar și pe dascălii fetei, care au căutat o explicație pentru acest gest nebunesc. "Surprizele" s-au ținut lanț și astfel s-a descoperit un cu totul alt profil al tinerei, departe de înfățișarea de copil bun la învățătură și liniștit. Primul lucru verificat a fost telefonul mobil. Aici, anchetatorii au descoperit o aplicație pe Instagram în care Doinița avea numele de “Bloodykiller_69” (Ucigașul sângeros), iar pagina ei se deschidea cu citatul: “It s better to be demon whith brain than an angel whith heart”(Mai degrabă un monstru cu creier decât un înger cu inimă). Mai mult decât atât, pagina este plină de desene de o violență ieșită din comun chiar și pentru un om matur.

Și cadrele didactice de la școala în care învață Doinița au rămas șocate când au descoperit adevărata față a elevei lor. "Începând de ieri, toți copiii au început să vorbească despre asta. Atunci am aflat și despre pagina ei, despre desene, despre tot. Sunt consternată. Era o elevă bunicică la învățătură, liniștită, poate puțin introvertită. Nu știu să se fi certat în familie. Ba mai mult, mama ei o aștepta mereu pe banca din față să iasă de la clasă. Uneori venea chiar și cu două ore mai devreme. Astăzi am convocat o ședință cu părinții, la fel cum am făcut și când a fost cu Balena Albastră, în care vom încerca să tragem un semnal de alarmă asupra pericolului ce îi paște pe copiii care intră pe asemenea site-uri", ne-a mărturisit Cornelia Bindileu, directoarea școlii la care învață copila.

În schimb, Alis Ioana Istrate Bârnat, profesoara de limba română, obiect la care Doinița se descurca binișor, își amintește de un episod în care eleva i-a înmânat o poezie cel puțin ciudată: "Era o altfel de poezie. Alterna versul simplu cu expresii foarte violente. I-am spus mamei ei, însă mi-a zis să nu îmi fac griji pentru că are talent și acasă mai are o agendă tot cu astfel de poezii și desene".

Suesa: realitateadebacau.net