Detalii teribile despre avionul prăbușit în Mexic, fără supraviețuitori. Ce au găsit autoritățile

Detalii înfiorătoare despre avionul prăbușit în Mexic. Ce au descoperit autoritățile la fața locului

Toate cele 13 persoane aflate la bordul unui avion privat prabusit in nordul Mexicului, dupa ce disparuse de pe ecranele radarelor, si-au pierdut viata in accident, au anuntat autoritatile mexicane.

Epava avionului a fost reperata in urma unui survol aerian intr-o zona muntoasa greu accesibila, au comunicat autoritatile statului mexican Coahuila, relateaza ziare.com.



Luni, avionul, un Bombardier Challenger 601, decolase de la Las Vegas, SUA, si se indrepta spre Monterrey, statul mexican Nuevo Leon, in momentul in care a disparut de pe radare.







In primele imagini aeriene difuzate de media mexicane, se distinge un avion carbonizat si rupt in mai multe bucati, intr-o zona desertica.



Potrivit autoritatilor, la bord se aflau zece pasageri si trei membri ai echipajului, dar nu exista supravietuitori.



Victimele aveau toate nume hispanice si varste intre 19 si 57 de ani, conform unei liste a pasagerilor publicate in presa mexicana.