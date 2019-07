Detalii cumplite despre criminalul din Caracal. Ce spune fosta lui bucătăreasă

O fostă angajată a criminalului din Caracal, bărbatul acuzat că a răpit și ucis cel puțin două fete pe care le-a luat la ocazie, a povestit cum este în casa bărbatului, dar și cum acesta i-a oferit bani pentru relații intime.

Viorica Stoian a explicat că a lucrat ca bucătăreasă timp de trei luni pentru Gheorghe Dincă.



"Mi-a spus că îmi dă o sumă de bani să mă culc cu el, iar când am auzit, am plecat acasă. Nu am mai lucrat. Trei luni de zile am lucrat la el, acolo sus. În casă e mizerie. Fierbea la câini, avea câini mulți. Soțul meu i-a făcut un gard înalt. Are un gard de 3-4 metri, din bolțari", a declarat femeia.







„Nu știu exact de unde avea bani, dar aveam impresia că îi trimiteau bani copiii lui. Atunci locuia singur, nu erau copiii sau soția. Cumpăra tot, cumpăra baxuri cu pulpe, cumpăra bulion, tot ce trebuia pentru oameni... Dădea impresia unui om care avea bani. Chiar își permitea... Dar eu am plecat. Aveam 27 de ani atunci”, mai spune femeia, citată de Digi 24.