Destin sfâşietor. Fetiţa avea sindrom Down şi a murit diagnosticată cu rujeolă şi bronhopneumonie

Unele poveşti de viaţă sunt crude şi cu final tragic. O fata de noua ani diagnosticata cu bronhopneumonie, rujeola si patologii asociate a murit la Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara. Copila se nascuse cu Sindromul Down si cu o dubla malformatie cardiaca, anunţă Hotnews.

Purtatorul de cuvant al Spitalului de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara, medicul Virgil Musta, a declarat, luni, pentru News.ro ca o fata de noua ani din judeul Timis a murit la spital.

"O fata de noua ani si 11 luni din judetul Timis, internata de aproximativ doua saptamani la noi la spital cu bronhopneumonie, rujeola si patologii asociate a murit sambata, avand insuficienta respiratorie", a spus Virgil Musta.

Fatei nu a i se administrase vaccinul ROR, impotriva rujeolei, oreionului si rubeolei. Potrivit medicilor de la Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara, fata s-a nascut cu Sindromul Down, avea convulsii si dubla malformatie cardiaca si a supravietuit pana la aceasta varsta fiind bine ingrijita de familie.

Acesta este cel de-al optulea deces al unei persoane diagnosticate cu rujeola in Timis, de la inceputul epidemiei si pana in prezent. Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, in ultima saptamana au fost raportate alte 238 de cazuri de rujeola si un deces.