Destin CUTREMURĂTOR. Cum au scăpat cu viață doi copii din satul DISTRUS de avionul Boieng 747

Tragedie: un sat întreg distrus de avionul prăbușit

Doi copii au scăpat ca prin minune după tragedia care a lovit satul lor din Kirghizstan când un avion turcesc s-a prăbușit ieri dimineață în apropierea aeroportului din capitala Bishkek.

Doi copii au scăpat după ce un avion Boeing 747 s-a prăbușit ieri dimineață peste satul Dacha-Suu din nordul statului Kirghizstan.

Unul dintre ei a plecat cu naptea în cap spre școala din satul vecin, iar la întoarcere a găsit întregul sat distrus. Al doilea băiețel era în pat când s-a produs impactul teribil, însă a fost protejat de unul dintre pereți și a putut să meargă pe picioarele sale, în pijama pe un ger cumplit, până la casa unor rude din apropiere.

Sultan, un copil de 9 ani, a plecat la școala din satul vecin la ora 7 dimineața, iar accidentul îngrozitor s-a produs in jurul orei locale 7.30.

La întoarcere nu a mai găsit în viață pe nimeni din familia sa: au murit în dezastrul produs de avionul Turkish Airlines ambii părinți, frații săi și o soră. Aproximativ 15 case au fost distruse total sau partial în urma accidentului aviatic.

Un alt copil, Zkakshylyk Sheraliev, de 7 ani, a supraviețuit în mod miraculos dezastrului, deși tot restul familiei sale a pierit în urma impactului colosal, scrie DailyMail.

"Am deschis ochii, eram lângă un zid. Nu îmi amintesc nimic, decât că era frig. Nu se mai vedea niciun zid în jur, doar plafonul", a povestit Sheraliev la spital. Copilul a mers în pijamale până la cas unor rude, care l-au îmbrăcat.

Copilul nu știe încă că amândoi părinții au murit în accidentul aviatic. Acum este în grija unei mătușe.

Cel putin 37 de persoane au decedat, in urma prabusirii unui avion de transport marfa peste mai multe case dintr-un sat aflat in apropiere de capitala Kargazstanului. Avionul, un Boeing 747, apartinea companiei Turkish Airlines si efectua un zbor de la Hong Kong la Istanbul, via Bishkek.

Avionul s-a prabusit in momentul in care incerca sa aterizeze pe aeroportul Manas din capitala kargaza Biskek, in conditii de vreme nefavorabila (ceata).

Printre persoanele decedate se numara cei patru membri ai echipajului avionului, respectiv locuitori ai satului Dacha-Suu, unde s-a prabusit avionul.