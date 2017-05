Desenele animate, noua metodă de propagandă ISIS

Din mijloacele propagandistice ale grupării Satului Islamic fac parte un post de radio, reviste și publicații, imagini foto și video, deseori violente. Totuși, în ultimul timp, se pare că adepții și-au schimbat abordarea și tonul mesajelor, dar și metodele de comunicare.

La începutul acestui an, pe un canal YouTube, administrat de membri ISIS (ulterior închis) gruparea a început să transmită animații cu subiecte adiacente activității lor, dar care se detașează ca stil de imaginile brutale și șocante pe care obișnuiau să le lanseze în spațiul virtual.

O astfel de animație, țintită către un segment de public format în principal din copii, se numește The Ruler and the Brave („Conducătorul și Curajoșii”, n.a.). Aceasta relatează povestea unei țări a cărei națiuni a fost dezamăgită de conducătorul ei tiran. Protagonistul își minte poporul în legătură cu o grupare de „oameni bravi” care au îndrăznit să-l înfrunte. Evident, acești „oameni bravi” sunt militanții ISIS.

Deoarece platformele de socializare au reguli stricte, care interzic conținutul cu un anumit grad de violență, aceștia s–au reprofilat și adaptat la cerințe, lansând astfel de materiale. Unele dintre ele sunt încă păstrate pe Internet.

Jurnaliștii de la BBC au tras un semnal de alarmă, iar o parte dintre materialele rămase au fost îndepărtate, într-un final.

În timp ce desenele animate sunt mai puțin susceptibile de a fi marcate ca violente, Brendan Koerner, editor la revista Wired, afirmă că folosirea desenelor animate se poate datora și producției mai reduse de videoclipuri și fotografii din interiorul regiunilor controlate de forțele Statului Islamic.

Prin aceata, membrii grupului doresc să-i impulsioneze pe cei „ignoranți sau indeciși”, iar metodele sunt mult mai persuasive și ambigue.

„Trebuie să găsească noi modalitați de recrutare. În primul rând, trebuie să se prezinte drept un grup bine intenționat, un guvern care pune la dispoziție servicii de bază și o justiție funcțională, fapt care este o utopie”, susține Koerner, citat de BBC.