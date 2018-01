Descoperirea neaşteptată a specialiştilor: de ce TREBUIE să mănânci seminţe de floarea-soarelui

FOTO EXPLICATIE: Seminte

Cauti sa inlocuiesti gustarile nesanatoase cu unele pline de beneficii pentru organism? Atunci cu siguranta ar trebui sa citesti mai multe detalii despre semintele de floarea soarelui, care pot fi un snack delicios si satios, in acelasi timp.

Semintele de floarea soarelui, o gustare perfecta



Poate ca ai auzit la televizor si ai citit prin reviste ideea ca este chiar recomandat sa ai gustari intre mese. Aceasta era vestea buna. Vestea proasta este ca aceste gustari nu trebuie sa fie alcatuite din produse grase, snacks-uri, batoane de ciocolata si toate acele placeri vinovate care se depun direct pe solduri. O gustare sanatoasa poate fi conceputa dintr-un fruct, din legume sau din oleaginoase, precum nucile, arahidele sau semintele de floarea-soarelui. Este de la sine inteles ca acestea nu trebuie sa fie prajite sau sarate, altfel devin si ele dusmanii siluetei tale.



O mana de seminte de floarea soarelui (35g) are urmatoarele valori nutritionale:



- calorii: 204;

- 82% din doza zilnica recomandata (DZR) de vitamina E;

- 43% din DZR de vitamina B1;

- 33% din DZR de fosfor;

- 33% din DZR de seleniu;

- 27% din DZR de vitamina B6;

- 18% din DZR de vitamina B3.



Daca inca nu te-am convins ca semintele de floarea soarelui sunt o gustare ideala, citeste cateva beneficii ale acestora in organism:



1. Au efect antiinflamator si imbunatatesc functia cardiovasculara. Aceasta se intampla datorita continutului ridicat de vitamina E, principalul antioxidant solubil in grasime. Acesta circula prin corp, anuland efectul radicalilor liberi, care, daca nu ar fi impiedicati, ar avaria membranele celulelor, neuronii si ar creste nivelul colesterolului rau. Protectia celulelor are un efect antiinflamator, iar faptul ca vitamina E lucreaza impotriva oxidarii colesterolului contribuie cu succes la protejarea organismului de afectiuni cardiovasculare.



2. Semintele de floarea soarelui ajuta in preventia cancerului, prin continutul de seleniu, un dusman declarat al acestei boli cumplite.