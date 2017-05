Speranțe pentru bolnavii de SIDA. Descoperire majoră a cercetătorilor

Cercetătorii de la două universități americane de prestigiu au făcut un anunț care aduce optimismul pacienților infectați cu virusul HIV. Aceștia au declarat că au reușit să elimine virusul care cauzează SIDA din genomul unor animale vii, prin metode de manipulare genetică.

Cercetătorii de la Temple University și de la University of Pittsburgh au anunțat că au înregistrat această reușită în cazul a trei modele diferite de animale, inclusiv a unui model ''umanizat'' în care șoarecii au beneficiat de un transplant de celule imunitare umane și au fost infectați cu virusul HIV, se arată în studiul publicat în jurnalul ''Molecular Therapy''.

Echipa de cercetători este prima care demonstrează că replicarea HIV-1 poate fi stopată complet, iar virusul poate fi eliminat din celulele infectate ale animalelor cu ajutorul unei puternice tehnologii de editare genetică numită CRISPR/Cas9.

Actuala lucrare are la bază un studiu conceptual publicat de aceeași echipă în 2016. Atunci, cercetătorii au utilizat modele de șobolani și șoareci transgenici având încorporat virusul HIV-1 în genomul fiecărui țesut din corpurile lor.

''Noul nostru studiu este mult mai cuprinzător'', a susținut într-o declarație Wenhui Hu, profesor asociat la Universitatea Temple, cel care a condus cercetarea. ''Am confirmat datele cercetării anterioare și am îmbunătățit eficiența strategiei noastre de manipulare genetică. De asemenea, am demonstrat că ea este eficientă în cazul a două modele suplimentare de șoareci — unul care reprezenta infecția acută din celulele șoarecelui, iar celălalt reprezentând infecția cronică, sau latentă, din celulele umane'', a adăugat acesta.

Echipa sa a inactivat genetic HIV-1 la șoarecii transgenici reducând expresia ARN a genelor virale cu aproximativ 60-95% și confirmând astfel descoperirile precedente. Ulterior, cercetătorii au testat sistemul pe șoareci infectați cu EcoHIV acut, echivalentul la șoareci al HIV-1 uman, și au descoperit că în cazul acestor animale eficiența exciziei aplicate în cadrul strategiei a atins 96%.

În cazul celui de-al treilea model animal, infecția latentă cu HIV-1 a fost repetată în cazul șoarecilor ''umanizați'' grefați cu celule imunitare umane, inclusiv celulele T, urmate de infecția HIV-1. ''Aceste animale poartă HIV în stare latentă în genomul celulelor T unde virusul poate scăpa nedetectat'', a explicat Hu.

În urma unui singur tratament cu CRISPR/Cas9, fragmente virale au fost excizate cu succes din celulele umane având infecții în stare latentă încorporate în țesuturile și organele șoarecilor, a precizat cercetătorul.

Echipa de oameni de știință intenționează să repete acest studiu pe primate, ulterior putând fi efectuate studii clinice și pe pacienți umani, precizează sursa citată, anunță Agerpres.