Descoperire UIMITOARE: ce se întâmplă imediat după moarte. SCHIMBĂ tot ce se credea!

O descoperire incredibilă a fost făcută de o echipă de cercetare din New York. Mintea noastră continuă să rămână conștientă chiar și după ce inima încetează să mai bată, deci, după ce, tehnic vorbind, s-a produs moartea.

Această abilitate a creierului uman a fost descoperită de doctorul Sam Parnia, directorul de cercetare al departamentului de Terapie Intensivă la Langone School of Medicine, din New York. Potrivit The Independent, el și echipa sa au făcut un studiu pe mai multe persoane care au suferit de infarct, dar care apoi au fost resuscitați.

În momentul în care inima încetează să mai bată, sângele nu mai este pompat către creier și alte organe și, practic, acel organism este intrat în moarte clinică. Pacienții care au fost resuscitați și care au participat la studiu, au povestit că în acel moment, știau tot ce se întâmplă în jurul lor și au auzit conversațiile chiar și după ce au fost declarați morți. afirmațiile lor au fost însă probate de medici și de asistente.

„Teoretic, moartea se instalează în momentul în care inima încetează să mai bată. În acest moment, sângele nu mai circulă spre creier, asta însemnând că funcțiile cerebrale sunt oprite aproape instantaneu”, a explicat Sam Parnia, potrivit sursei citate, scrie Click.

Studiul a demonstrat că după încetarea funcționării inimii, la nivelul creierului are loc o explozie de energie, care ne face conștienți de tot ceea ce este în jur pentru o perioadă scurtă de timp. Acest lucru s-a observat și la cobaii de laborator pe care s-a experimentat. La Universitatea din Michigan, au fost testați nouă șobolani, cărora li s-a indus infactul. S-a observat o creștere a activității cerebrale la scurt timp după instalarea morții cerebrale.