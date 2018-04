Descoperire senzaţională: un fruct care se găseşte şi la noi, efect puternic împotriva cancerului

Două studii recente au analizat efectele rodiilor asupra celulelor stem canceroase. Iată la ce concluzii au ajuns oamenii de știință!

Primul studiu, publicat în revista Food and Toxicology Chemicals, a dezvăluit că celulele stem canceroase din colon oferă o nouă paradigmă pentru tratamentul cancerului colorectal. Cercetătorii au analizat modul în care metaboliții colonului de polifenoli din rodii interacționează cu celulele stem canceroase din colon. Mai exact, cercetătorii au analizat efectele asupra celulelor stem canceroase din colon ale celor două amestecuri de metaboliți.



Cercetătorii au confirmat că aceste amestecuri au fost în măsură să suprime celulele stem canceroase din colon luate din tumora primară a unui pacient cu cancer colorectal. Amestecurile au modificat caracteristicile fenotipice și moleculare ale colonosferelor - microcoloniile de celulele stem canceroase care se pot transforma într-un cancer invaziv și letal cu timpul.



Al doilea studiu, publicat în revista Nutrition and Cancer, a evaluat abilitatea extractului de rodii de a modifica caracteristicile ambelor celule stem individuale ale cancerului de sân și fragmentelor din ele. Studiul a constatat că extractul de rodii a inhibat formarea de celule canceroase. În plus, cercetătorii au descoperit că extractul de rodie a fost capabil să promoveze diferențierea celulelor stem de cancer mamar, precum și prevenirea tranziției epitelio-mezenchimale.



Cercetătorii au ajuns la concluzia că abilitatea extractului de rodie în ceea ce privește suprimarea celulelor stem canceroase poate fi exploatată în prevenirea cancerului de sân, scrie eva.ro.