Descoperire nemaivăzută: peștera de pe Lună unde oamenii ar putea locui

Savanții au descoperit o peșteră pe satelitul natural al Pământului, care ar putea fi folosită pe post de adăpost împotriva radiațiilor de către astonauți. Descoperirea a fost făcută cu ajutorul sondei japoneze Selenological and Engineering Explorer.

Această peșteră are o lungime de aproximativ 50 de kilometri şi este considerată o locație foarte bună pentru o bază lunară. De asemenea, unii specialiști sunt de părere că cel mai bun mod de a supraviețui pe Lună ar fi să trăiești într-o peșteră.

Mai exact, peștera considerată a fi un tub de lavă, se află la doar câțiva metri sub cupolele vulcanice numite Marius Hills. În plus, în urma investigării cu ajutorul undelor radio, cercetătorii mai cred că în interiorul rocilor s-ar putea afla depozite pline cu gheață și apă, care ar putea fi o variantă ideală pentru a produce combustibil.

Peștera de pe Lună ar putea fi transformată într-o bază lunară, în viitor

„Tuburile de lavă ar putea fi cele mai bune locuri pentru viitoarele baze lunare, datorită condițiilor lor termice stabile și potențialului de a proteja oamenii și instrumentele de meteoriți, raze cosmice și radiații”, a declarat Junichi Haruyama, cercetător principal la Agenția Japoneză de Explorare Aerospațială (Jaxa).

La Ecuatorul Lunar, temperatura variază între plus 100 grade la amiază şi minus 170 grade la miezul nopţii, ceea ce împiedică instalarea unei baze pe suprafaţa Lunii. Dar în interiorul peşterii, unde oscilaţiile nu ar fi atât de extreme, iar temperatura medie ar trebui să fie în jur de 35 grade sub zero, o colonie ar putea fi viabilă.

Așadar, această peșteră dă speranțe că o stație lunară ar putea fi realizată în viitorul apropiat. Cu toate acestea, nu este singurul indiciu că un astfel de proiect ar putea fi posibil mai repede decât credeam. Multe intenții ale diferitelor organizații au în prim-plan Luna și, implicit, crearea unei baze pe satelitul natural al Pământului.

Sursă