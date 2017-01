Descoperire macabră într-o grotă, în Băile Herculane. Poliţiştilor nu le-a venit să creadă!

Un apel la numarul de urgenta 112 a pus in miscare Politia, pompierii si jandarmii din Banat.

Descoperirea care a pus pe jar fortele de ordine a avut loc in Baile Herculane. Cadavrele a doi barbati au fost gasite in apropierea bazinelor termale de langa Hotelul Roman, din statiune. Cei doi erau topografi care efectuau masuratori ale apelor termale de la izvorul situat la capatul grotei.

Cel mai probabil, cei doi au ametit din cauza aerului din grota, in care sunt emanatii de sulf, si, desi au incercat sa ajunga la iesire, au lesinat si nu au mai avut nicio sansa, cred autoritatile, din primele verificari, relateaza opiniatimisoarei.ro.

"Cei doi barbati care erau in varsta de 50-60 de ani, aproximativ, au fost gasiti decedati intr-o formatiune naturala cunoscuta in zona ca grota, langa Hotelul Roman. Trupurile celor doi nu prezentau urme de violenta, insa se cunoaste faptul ca in zona sunt emisii de sulf si alte substante, printre care metale grele", a declarat Dinu Nicorici, purtator de cuvant IPJ Caras-Severin.