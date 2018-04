Descoperire inedită făcută de români, în lupta contra bolii care omoară 1 milion de oameni anual

Cercetatori de la Universitatea Sapientia Cluj si UMF Targu-Mures au gasit o metoda prin care se obtine, cu putina apa, o cantitate mai mare de artemisinina, substanta folosita in medicamentul ce trateaza malaria, in urma simbiozei dintre o ciuperca si o planta.

In cercetarea lor, inceputa acum 6 ani, s-au folosit zeci de plante medicinale numite uzual nafurica (Artemisia annua) si o ciuperca simbionta (Rhizophagus irregularis).

Nafurica e o planta medicinala cultivata in regiunile tropicale si subtropicale care produce in mod normal substanta folosita in tratamentul malariei, dar nu in cantitati mari din lipsa apei. Echipa coordonata de Balog Adalbert de la Universitatea Sapientia Cluj si Domokos Erzsébet de la UMF Targu Mures au gasit o metoda revolutionara.

Balog Adalbert, prorector la Universitatea Sapientia Cluj, a declarat pentru „Adevarul“ ca totul a inceput din 2012. Avea un proiect despre ciuperca simbionta. A testat relatia dintre mai multe plante si aceasta ciuperca. A incercat cu rosia, ardeiul, capsunul, insa doar la nafurica a observat schimbarile dorite. A durat luni intregi pana cercetatorii au gasit metoda potrivita ca simbioza dintre nafurica si acea ciuperca sa fie reusita.

„Rezultatele arata ca aceasta simbioza este pozitiva pentru fiecare partener. Si ciuperca obtine niste substante de la planta, si planta primeste niste substante de la ciuperca“, explica Balog Adalbert, prorector al Universitatii Sapientia din Cluj. Din primele teste s-a observat ca, in urma simbiozei, se mareste foarte mult volumul radacinii plantei, iar asta ii permite nafuricii sa primeasca o cantitate mai mare de minerale din sol, sa devina mai rezistenta si sa se dezvolte cu putina apa datorita unor proteine ce apar.