Deputatul ”mitralieră”, mesaj pentru studenți: ”Puteți să munciți ca să vă plătiți trenul”

Cătălin Rădulescu

Cătălin Rădulescu, poreclit deputatul ”mitralieră”, are un mesaj tranșant pentru studenții care vor să circule gratuit cu trenul.

Deputatul PSD îi trimite pe studenți la muncă pentru a putea să-și plătească singuri biletele pentru mijlocul de transport feroviar. Într-o postare pe Facebook cu greșeli gramaticale, Rădulescu le spune studenților că el și-a plătit biletul de tren și a ajuns medic.

”Eu am făcut facultatea de medicina la Timișoara, atunci când din 30 de persoane care dădeau la medicină, intra unul, și in toti cei șase ani de facultate am mers cu trenul de la Timișoara la Pitești , schimbând trenul la Craiova sau Piatra Olt.

Când era cald mergeam cu geamul deschis în compartiment, iar iarna mă zgribuleam pe canapea și mă înveleam cu ce aveam, dar de fiecare dată îmi plăteam biletul cu bani de la părinți sau vânzând în Piața Ochco din Timișoara lucruri cumpărate de la sârbii care veneau în Timișoara.

Am ajuns medic plătindu-mi biletul de tren, așa cum plăteam și dacă vroiam sa merg la clubul studenților , la film ,la restaurant, la cursurile de arte marțiale sau in vacanța la munte sau la mare. Niciodată nu am avut gratuitate la nimic.

Niciun student nu a avut gratuitate la nimic pana de curând și au fost generații întregi, excepționale, cu romani de excepție in fiecare meserie. Dintr-o data, studenții vor gratuități, spunând chiar, prin gura președintelui ligii studenților ( un păcălici notoriu) ca ei sunt altfel decât ceilalți studenți de pana acum, mai deosebiți și mai “ cool “.

Nu am știut dacă sa rad in hohote sau sa plâng, stimați jurnaliști care ii plângeți pe acești studenți, gândindu-mă la situația de la bacalaureatul din acești ani.

Adică toate generațiile de pana acum, care au făcut aceasta țara cunoscuta prin lume, prin ei însuși, medici redutabili, profesori emeriti, ingineri și arhitecți de excepție care au construit toată aceasta țara, actori îndrăgiți, scriitori, poeți și artiști plastici de renume mondial, economiști și avocati excepționali, și care toti au platit când au mers cu trenul, au fost mai înapoiati( ca sa nu spun altfel) și mai “ ne – cool” ca voi, iar voi niște “ iluminati” nu puteți avea rezultate, ca noi, și nu puteți munci ca sa va plătiți trenul și trebuie ca guvernul sa va achite voua biletele de tren ?

Fetița mea a intrat cu nota 10 la liceu și a luat bacalaureatul cu 9,82 iar când a voit sa meargă la bunici cu trenul și-a platit biletul de tren. Nu dragii mei jurnaliști, atât timp cât fiecare generație de romani nu va înțelege sa fie responsabila, sa muncească, sa își respecte părinții și profesorii și sa se respecte pe ei și țara unde trăiesc, și sa fie așa cum au fost fiecare generație dinaintea lor, țara asta este pierdută.