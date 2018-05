Deputatul "mitralieră", mesaj dur către PSD, după plecările din partid

Deputatul Catalin Radulescu, cunoscut si drept deputatul "mitraliera", a transmis un mesaj public colegilor din PSD, cerandu-le sa nu mai foloseasca termeni precum "tradatori" sau "sobolani" la adresa colegilor care au ales sa plece alaturi de Victor Ponta, deoarece limbajul alunga si alti membri.

"Dragi colegi din PSD, va rog sa va abtineti in a mai cataloga fostii colegi, care aleg sa-si urmeze alt drum, in 'tradatori' sau 'sobolani', pentru ca nu faceti altceva decat sa determinati plecarea multor altor colegi. Nu pot accepta maniera asta suburbana, golaneasca, lipsita de caracter, de a ne jigni unii pe altii.



Nu inteleg cum ne-am laudat in campania electorala cu Guvernul PSD Ponta si apoi Victor Ponta e un tradator. Nu inteleg cum am propus si sustinut un Guvern PSD Tudose, si acum Mihai Tudose ca un sobolan. Nu inteleg cum l-am sustinut in Guvern pe Mircea Dobre, ca ministru al Turismului, si acum e un tradator. Nu inteleg si nu vreau sa inteleg cum am spus ca Nicu Bancioiu a fost cel mai bun ministru PSD al Sanatatii si acum e tradator.



Daca sunt colegi in partidul nostru care vor sa urmeze alta cale, alt lider si daca nu se mai regasesc in acest partid, trebuie sa le anulam toate meritele, tot ce au facut bine pentru partidul nostru si mai ales pentru cetatenii romani si trebuie sa-i umilim, sa ii jignim, sa ii privim cu ura?", se arata in mesajul public al lui Catalin Radulescu, citat de ziare.com.



Parlamentarul face referire si la greselile gramaticale si lipsa de expertiza a unor ministri. La randul sau, scapa cateva greseli in mesaj.



"Si tocmai unii dintre colegii care au suferit si au fost umiliti in partidul nostru, in ultimii ani, ii fac tradatori pe altii care aleg sa plece? Nu am auzit pe niciunul dintre cei care au plecat ca si-au jignit colegii sau ca ne-au facut pe noi ceilalti care am ramas in PSD, tradatori sau sobolani ca nu i-am urmat.



Nu ajunge ca ne facem de ras saptamanal pentru incultura, agramatism, si lipsa de expertiza? Nu ajunge ca avem o multime de dusmani in exteriorul tarii si in opozitie? De ce trebuie sa fim meschini, ipocriti si fara caracter? E dreptul fiecaruia sa isi aleaga calea si liderul.



Sau vreti sa spune-ti (Sic!) 'mincinos' ca, in partidul nostru e lapte si miere, ca sunteti toti multumiti de unele persoane care au ajuns vicepresedinti ai partidului, ca sunteti fericiti de lipsa de expertiza sau profesionalism a unor ministrii (Sic!) pusi de noi, sau ca rade lumea de noi din cauza 'gafelor' sau ca il iubiti toti pe presedintele Dragnea, iar in spate sau pe la colturi il injurati? Credeti ca astfel veti opri plecarea colegilor? Nu. Va inselati", a mai sustinut Radulescu.