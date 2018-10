"Deputatul mitralieră" îl vrea afară din PSD pe Țuțuianu

Cătălin Rădulescu

Adrian Țuțuianu este protagonistul mai multor înregistrări în care ironizează conducerea PSD, în special pe Liviu Dragnea. Cătălin Rădulescu este primul lider PSD care cere excluderea din partid a lui Țuțuianu.

”Am ascultat aceste înregistrări cu colegul Țuțuianu. Este deplorabil că anumite persoane, în loc să discute față în față chestiunile astea, bărbătește, alege ca să critice sau să facă afirmații urâte față de colegii noștri. Asta inseamnă, pentru mine, o lipsă de bărbăție, în primul rând, și, în al doilea rând, o lipsă de fair-play față de colegii admonestati sau carora li s-au spus tot felul de cuvinte urate de o persoana care cred ca este narcisist, pentru ca el crede ca e cel mai destept din partid si cel mai frumos. Eu sper ca de data asta Cex-ul isi va face treaba si va lua o masura impotriva acestui coleg al nostru

Eu, asa cum stiti, am cerut inca de data trecuta excluderea domnului Tutuianu din partid. Am inteles ca nu era momentul sa faca acest lucru, insa lucrurile au luat-o razna si a iesit la iveala fata pe care o are colegul nostru. Va decide Cexul din care nu fac parte. Se va discuta acolo, colegii care au fost criticati...Sper ca vor lua cuvantul si Codrin, si Olguta, si Claudiu Manda, si Rovana si sa ceara o masura pentru acest coleg al nostru. Nu se poate ca un individ, in spatele usilor inchise sau deschise, intre primari, sa faca afirmatii de acest gen si sa spuna tot felul de cuvinte urate fata de colegii lui.

Nu e niciun fel de scuza fata de niciun coleg. Mai mult, in momentul in care s-a transat un puci, pentru ca eu vreau sa il numesc puci in continuare, ma asteptam sa lase capul plecat, sa se duca sa isi dea demisia de onoare din functiile pe care le au, nu datorita neaparat a credibilitatii sau profesionalismului, ci datorita faptului ca cineva in partid, Cexul sau presedintele le-a oferit aceste functii intr-un anumit moment. Faptul ca nu au facut acest lucru sigur ca arata, in continuare, ca si la domnul Tutuianu, calitatea acestui personaj.”, a spus Cătălin Rădulescu la România TV.