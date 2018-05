Deputatul Mitralieră, cercetat pentru ultraj. A jignit-o pe jurista Poliţiei Argeş: "O nesimţită!" / Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Deputatul PSD Catalin Radulescu este cercetat pentru infractiunea de ultraj de catre procurorii de la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, dupa ce, la finalul lunii ianuarie a acestui an, a jignit-o pe jurista Inspectoratului de Politie Judetean Arges, pe holurile unei instante de judecata. Miercuri, Radulescu a continuat sa o jigneasca pe reprezentata IPJ Arges, pe care a catalogat-o drept "nesimtita".

Catalin Radulescu, chemat, miercuri dimineata, la Parchetul General, a iesit de la audieri dupa aproximativ doua ore si a declarat ca este suspect intr-un dosar deschis pe numele sau in urma unei reclamatii depuse de reprezentanti ai IPJ Arges, noteaza ziare.com.



La iesirea de la Parchetul General, Radulescu a spus ca plangerea pe numele sau a fost depusa de adjunctul sefului Politiei Arges, care i-ar fi suspendat permisul de portarma. Radulescu a povestit ca a contestat decizia de suspendare dispusa de politistii din Arges si ca la instanta reprezentata IPJ ar fi incercat sa discute cu un martor din dosar si ca l-a numit "deputatul mitraliera".



"Acuma o sa facem noi plangere penala si pentru calomnie, si pentru intimidarea martorilor", a sustinut Radulescu.



Parlamentarul a relatat ca singurul lucru pe care i l-a spus politistei a fost sa o catalogheze drept "nesimtita".



"Eu am spus ca e o nesimtita ca spune asa. Eu sunt medic chirurg, ea nu stiu cine este", a povestit Catalin Radulescu.



Deputatul PSD a continuat sa o jigneasca pe reprezentata IPJ Arges si in fata camerelor de filmat.



"O fac si nesimtita si fac si plangere. Da, e o nesimtita, daca ma face pe mine, medic chirurg, una cu sapte clase ma face deputatul mitraliera inseamna ca e o nesimtita", a adaugat deputatul.



Surse judiciare au declarat, pentru News.ro, ca incidentul a avut loc la sfarsitul lunii ianuarie a acestui an si ca politista ar fi fost jignita si amenintata de catre parlamentar pe holul instantei de judecata. Aceasta a raportat incidentul superiorilor sai, iar dosarul a fost preluat de catre procurori.