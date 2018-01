Deputatul Andreea Cosma, plângere penală împotriva procurorului Negulescu

Deputatul Andreea Cosma a anunţat că a depus, luni, o plângere penală împotriva procurorului Mircea Negulescu, solicitând şi despăgubiri materiale. Parlamentarul îl acuză pe magistrat de sustragere de înscrisuri, fiind vorba despre arhiva sa notarială, ridicată în urma unor percheziţii.

"Am formulat o plângere penală împotriva procurorului Mircea Negulescu şi a ofiţerilor care, împreună cu el, au desfăşurat abuziv ancheta penală împotriva mea în 2013. Am depus în această dimineaţa plângere la Parchetul General şi am cerut despăgubiri materiale", a declarat deputatul Andreea Cosma, scrie Mediafax.

Plângerea vizează sustragerea sau distrugerea de înscrisuri şi abuz în serviciu, Andreea Cosma solicitând daune materiale, menţionând că a suferit prejudicii morale, pe care le estimează la un milion de euro, invocând faptul că ar fi fost supusă unor proceduri abuzive şi unui disconfort psihic major, pierzând o sarcină.

Parlamentarul susţine că la momentul la care a fost demarată ancheta în care era acuzată de evaziune fiscală şi spălare de bani au fost ridicate, din biroul său notarial, documente din arhiva notarială care nu aveau legătură cu dosarul, Cosma precizând că este vorba despre aproximativ un milion de acte. Deputatul a precizat că au fost ridicate actele notariale din ultimii 6 ani.

"Arhiva notarului public e arhiva statului român, aflată în custodia notarului public. Notarul e obligat să păstreze arhiva în anumite condiţii şi să o predea la momentul la care închide biroul notarial. (..) Acele documente au şi caracter strict confidenţial", a mai spus Cosma.

Parlamentarul a precizat că în dosarul în care a fost ridicate respectivele documente s-a dispus clasarea, constatându-se că fapta nu există.

Deputatul PSD Andreea Cosma spunea, anul trecut, că procurorul Mircea Negulescu i-a făcut avansuri, iar atunci când le-a refuzat, magistratul a ameninţat-o că o va trimite la închisoare, odată cu tatăl său, Mircea Cosma, fostul preşedinte al CJ Prahova, şi fratele său, fostul deputat Vlad Cosma.

Procurorul suspendat Mircea Negulescu a stârnit controverse după ce în spaţiul public au apărut mai multe înregistrări din discuţii pe care le-ar fi avut cu părţi din dosare, aceste aspecte constituind subiectul unor cercetări al Inspecţiei Judiciare. Inspecţia Judiciară a demarat trei cercetări disciplinare în cazul său, pentru că, printre altele, ar fi cerut unui alt procuror informaţii cu privire la unele interceptări dintr-un dosar.

Secţia pentru procurori a CSM va decide, marţi, cum şi dacă va fi sancţionat magistratul.