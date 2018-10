Deputat USR despre Legea Offshore: O scamatorie economică

Cristina Prună este ferm convinsă că Legea Offshore seamănă cu metoda. "Te cheamă cineva să îi dai bani folosindu-se de o dramă umană, aşa ne cereţi nouă să ne dăm voturile pentru o scamatorie economică", a spus deputatul USR.

Deputatul USR Cristina Prună a declarat, luni, la dezbaterile din cadrul Orei Guvernului, în plenul Camerei Deputaţilor, cu privire la legea offshore privind exploatarea gazelor din Marea Neagră, că PSD şi ALDE cer opoziţiei să voteze o „scamatorie economică”.

Am asistat la un spectacol al declaraţiilor din PSD şi ALDE, am avut iluzia că opoziţia contează pentru că am fost chemaţi la o aşa-zisă întâlnire cu liderii de grup. Toate acestea au fost o iluzie pentru că nu am ajuns la nicio concluzie. Azi trăim într-o piesă de teatru de domeniul absurdului, dacă Vosganian era negru de supărare acum trei săptămâni când spunea ca e nevoie de estimări ale gazelor, de mai multe studii, dl Vosganian lipseşte azi din plen, la fel si dl Gerea, şi dl Toma Petcu, persoane importante în dezbaterile din coaliţie. Nu am primit pe mail o formă a legii care va fi dezbătută, mâine, în comisiile reunite”, a declarat, luni, în plen, deputatul USR Cristina Prună, la dezbaterile prilejuite de „Ora Guvernului”, în prezenţa ministrului Energiei, Anton Anton (ALDE), cu privire la legea offshore.

Prună a adăugat că procesul de legiferare în cazul legii offshore este o „scamatorie economică”.

„Se transformă într-o scamatorie economică, seamănă cu metoda, te cheamă cineva să îi dai bani folosindu-se de o dramă umană, aşa ne cereţi nouă să ne dăm voturile pentru o scamatorie economică”, a spus deputatul USR.