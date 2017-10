Deputat PSD, urmărit de DNA

Deputatul Mihai Valentin Popa a fost pus, luni, sub urmărire penală de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie Braşov şi a fost luată măsura controlului judiciar pe o durată de 60 de zile într-un dosar în care este acuzat de folosirea influenţei şi şantaj, informează DNA.

Redăm comunicatul integral:

"Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Brașov au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar pe o durată de 60 de zile, începând cu data de 30 octombrie 2017, a inculpatului

POPA MIHAI VALENTIN, președinte al Organizației Făgăraș a unui partid politic și secretar executiv al Organizației Brașov din cadrul aceluiași partid și deputat în Parlamentul României, pentru săvârșirea infracțiunilor de :

- folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, prevăzută de art. 13 din Legea 78/2000 (2 fapte)

- șantaj

În ordonanța procurorilor se arată că, în cauză, există date și probe care conturează următoarea stare de fapt:

În cursul anului 2017, primarul unui municipiu din județul Brașov a evocat posibilitatea revocării din funcție a unei persoane care făcea parte din conducerea unui spital aflat în subordinea primăriei, pe fondul unor nereguli constatate de Curtea de Conturi și ca urmare a refuzului acelei persoane de a-și îndeplini sarcinile dispuse de managerul spitalului.

Situația a fost adusă la cunoștința inculpatului Popa Mihai Valentin care a luat hotărârea de a-și folosi influența și autoritatea dată de funcțiile politice deținute, pentru menținerea în funcție a persoanei vizate de revocare ( persoană care era o protejată a sa), deși potrivit Legii 95/2006 nici Consiliul Local și nici Parlamentul nu are competența să decidă sau să impună o anumită decizie cu privire la ocuparea funcțiilor de conducere într-un spital municipal.

Concret, inculpatul Popa Mihai Valentin i-a cerut imperativ primarului, în mai multe împrejurări, în mod direct, dar și prin intermediari, să o mențină în funcție pe protejata sa, pe motiv că decizia de neprelungire a mandatului acesteia în funcția de conducere pe care o deținea la spital i-ar crea ”mari probleme de imagine și în partid” și i-ar știrbi imaginea de lider local care își protejează oamenii apropiați și controlează deciziile autorităților în raza sa.

Întrucât primarul nu s-a conformat ordinului primit, inculpatul Popa Mihai Valentin, utilizând telefonul unei alte persoane (pentru a nu se putea stabili o legătură directă), i-a transmis amenințări managerului spitalului, i-a solicitat în mod imperativ să revină asupra deciziei de a o înlocui pe a protejata sa din funcția pe care o deține la spitalul respectiv, amenințându-l că, în caz contrar, îl va demite, iar toate proiectele primarului vor fi blocate în consiliul local pe care, în calitate de lider al organizației locale de partid, îl controlează.

În luna septembrie 2017, la cererea primarului unei comune, coleg de partid cu inculpatul Popa Mihai Valentin, acesta din urmă și-a folosit influența și autoritatea asupra unei persoane din conducerea Direcției de Sănătate Publică (DSP) Brașov, astfel încât reprezentanții școlii din acea comună să fie scutiți de sancțiuni, deși nu luaseră măsurilor impuse de inspectorii DSP.

Un control efectuat la acea școală anterior constatase nereguli grave, respectiv lipsa autorizației de securitate la incendiu, spațiu necorespunzător pentru programul ”laptele și cornul”, spațiu necorespunzător de desfășurare a cursurilor pentru o grupa mică de grădiniță, iar pentru remedierea neregulilor constatate se stabiliseră termene stricte de care depindea inclusiv obținerea unei noi autorizații sanitare.

Pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpatul Popa Mihai Valentin trebuie să respecte următoarele obligații:

a) să se prezinte la organul de urmărire de câte ori este chemat,

b) să informeze de îndată organul judiciar cu privire la schimbarea locuinței,

c) să se prezinte la organul de poliție desemnat cu supravegherea sa, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliție sau ori de câte ori este chemat,

d) să nu părăsească teritoriul României, decât cu încuviințarea prealabilă a procurorului,

e) să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoanele menționate în ordonanța de dispunere a controlului judiciar.

Inculpatului Popa Mihai Valentin i s-a atras atenția că, în caz de încălcare cu rea-credință a obligațiilor care îi revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive.

Inculpatului i s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile, în conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedură penală.

Facem precizarea că punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nici o situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție".