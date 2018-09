Un deputat de București, solidar cu Firea: Să ne gândim sincer ce e bine pentru țară și pentru PSD

Deputatul PSD de București Mihăiță Vîrză a transmis, vineri, o scrisoare prin care își arată solidaritatea cu primarul Gabriela Firea în disputa cu Liviu Dragnea.

”Sustin unitatea partidului, dar avem nevoie in acest moment ca fiecare dintre membrii PSD sa se gandeasca cu sinceritate ce e bine pentru Romania si pentru partid. Orice disputa politica trebuie rezolvata in structurile partidului. Consider ca proiectele d-nei Primar General de crestere a calitatii vietii bucurestenilor trebuie sustinute cu tarie politic si guvernamental, de Consiliul General si de Consiliile si Primariile tuturor sectoarelor. Este pentru prima oara cand Capitala Romaniei este guvernata in totalitate de PSD si trebuie sa aratam ca votul bucurestenilor nu a fost in zadar. Este momentul ca, impreuna, colegii mei, parlamentarii de Bucuresti si dna Primar General sa intensifice eforturile de colaborare si sustinere a proiectelor Capitalei si a politicilor social democrate”, a afirmat Vîrză, în scrisoare.

Este nevoie de o ”resetare” a relațiilor dintre conducerea administrativă a Capitalei și conducerea partidului, mai precizează deputatul.

Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ştefănescu, a reacționat, tot vineri, numind declarațiile lui Vîrză ”prostii”.

”Ca să-i lămuresc pe colegii noștri și le transmit în felul următor: am ascultat toate declarațiile și toate bazaconiile care s-au spus în spațiul public. În două-trei săptămâni, vom avea un Comitet Executiv al PSD și acolo vom regla lucrurile cum nu se așteaptă nimeni. Vreți să vă spun de ce a discutat Mihăiță Vîrză prostiile alea? Nu, o le discutăm în partid. În condițiile acestei lupte, nu ne convine nouă ca partid să avem o astfel de dizidență. Nu iau deloc în glumă aceste șase zile și să-i ferească Dumnezeu pe cei care trimit scrisori deschise să trimit eu o scrisoare, că eu sunt iubit în partidul acesta”, a declarat acesta, vineri seară, la o emisiune TV.

În PSD va avea loc un Comitet Executiv (CEx) la finalul acestei luni, în cadrul căruia ”lucrurile” vor fi reglate ”cum nu se așteaptă nimeni”, a mai anunțat Ștefănescu.