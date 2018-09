Deputat PSD Botoșani, atac la Dragnea: ”Nu îl susțin. PSD este bolnav”

PSD stă pe un butoi cu pulbere atât la nivel național cât și la nivel județean. Unul dintre parlamentarii PSD Botoșani a anunțat deja că pleacă din partid și din câte se pare, numărul celor care vor migra către Pro România este semnificativ. Printre cei nemulțumiți este și deputatul Răzvan Rotaru care a declarat că nu îl mai susține pe Liviu Dragnea și consideră că ”PSD este bolnav”, scrie realitateadebotosani.net.

”Toate aceste scandaluri sunt datorită unor probleme existente în partid, de o perioadă lungă de timp. Inclusiv la Botoșani, inclusiv la nivel național. Se merge pe aceeași temă. Să nu facem ședințe, să nu ascultăm părerea celor din teritoriu. Să discutăm noi trei-patru, stabilim… Restul sunt pe post de păpușari. Reacția primarului Firea este foarte realistă, foarte bine punctată și o susțin în totalitate.

S-a umplut paharul. Când a fost câte un coleg care a avut curajul, ați văzut ce a pățit. Au fost înlăturați. Pe Firea nu au cum să o înlăture, este un primar cu imagine foarte bună. A mai ieșit doamna Andronescu care și ea are o imagine foarte bună. Este greu să dai afară oameni cu o asemenea notoritate. Eu sper ca și la nivel local să înțeleagă că lucrurile au derapat destul de grav. Este o problemă mai veche, eu am mai tras un semnal de alarmă. Nu s-a ținut cont de ce am spus iar consecințele se văd. A plecat un parlamentar, nu știu ce se va întâmpla pe viitor”, a afirmat Răzvan Rotaru.

Citește continuarea pe realitateadebotosani.net.