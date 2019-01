Deputat PNL, după ședința CNA: Nu am fost lăsat să vorbesc. E de-a dreptul șocant

CNA

Pavel Popescu, deputat PNL, a afirmat la Realitatea TV, că a luat parte la ședința CNA, însă nu a fost lăsat să vobească pe motivul că nu este pe ordinea de zi.

”E la ordinea zilea, nu mă lasă să vorbesc nici în Parlamentul României. Este incredibil ca atunci când vii ca parlamentar într-o instituție aflată sub control parlamentar și plătită din bani publici să nu fii lăsat ca parlamentar să vorbești. Atitudinea membrilor a fost de a-mi sări la jugulară, m-au acuzat că le fur din timpul prețios. M-au acuzat de fel de fel de lucruri fără nicio dovadă, că mint. Mi-au spus că nu pot vorbi într-o ședință CNA pentru că nu sunt pe ordinea de zi. Nu am venit acolo ca angajat al Realității TV, așa cum încercau să insinueze membrii CNA, ci ca reprezentant al 80.000 de români care m-au votat. Nu au invocat nicio lege care arată că nu lua cuvântul, iar doamna președinte și-a luat pauză de țigară, fix în sala de de primire a presei. Vă asigur că voi merge la ședințele CNA în mod constant și voi încerca să iau cuvântul pentru că este o instituție aflată sub control parlamentar”, a explicat Pavel Popescu.

Acesta a mai spus că a fost acuzat că încalc legea, iar președintele CNA fuma la trei metri de sala de ședință. ”Vorbim de o ipocrizie ieșită din comun”, a mai spus acesta.

”E de-a dreptul șocant. E incredibil ce se întâmplă”, a mai spus deputatul PNL.

”Nu mi-a venit să cred că pot vedea, așa cum spunea un coleg, stalinismul este la el acasă. Membrii CNA au avut o reacție foarte acidă în momentul în care am cerut cuvândul. Am fost acuzat că fac propagandă, că am venit să dau informații false”, a mai precizat Pavel Popescu.

Conform lui, membrii CNA au făcut un circ de doi bani. ”Se cred Dumnezei pe pământ. E sub orice critică”, a mai afirmat deputatul PNL.

Realitatea TV a fost sancționată de CNA pentru că a informat corect. CNA a decis suspendarea emisiei postului Realitatea TV, preţ de 10 minute, astăzi, între orele 19:00-19:10.