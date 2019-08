Deputat PMP: ”Interzicerea live-urilor în timpul condusului, un proiect avizat NEGATIV de Guvern”

Deputatul PMP - Petru Movilă a reamintit că proiectul privind interzicerea live-urilor în timpul condusului a primit aviz negativ de la Guvern în urmă cu un an

Executivul a luat o decizie drastică după valul de accidente grave provocate de tramsiterea unor imagini LIVE pe Facebook în timpul șofatului, aceea de a interzice, prin lege, folosirea telefoanelor la volan.

Deputatul PMP - Petru Movilă amintește faptul că a inițiat un astfel de act normativ, care a primit aviz negativ de la Guvern în urmă cu un an.

”Guvernul nu-și face treaba decât împins de la spate de tragedii. Acum un an am depus o propunere legislativă privind interzicerea live-urilor în timpul condusului, un proiect pe care Guvernul l-a avizat NEGATIV, cu semnatura doamnei Dăncilă.

Astăzi, după atâtea accidente și tragedii ca cel de la Tulcea, același guvern și-a dat seama că a greșit! Vor rezolva problema abia acum, când amendarea celor care fac live-uri în timp ce conduc putea intra în vigoare de un an.

Un copil de trei ani și două femei, printre care una însărcinată, au murit. Aprobarea la timp a proiectul depus de mine în iunie 2018 putea salva niște vieți.

Însă, actualul Guvern este mai preocupat de imaginea publică decât de analiza pragmatică a unor proiecte de lege.

Rușine! Rușine pentru că l-ati aruncat la coș pentru că a venit de la un parlamentar din opoziție.

Acesta este un Guvern în complicitate cu infractorii, care se remarcă doar prin prostia și aroganța de care dau dovada zilnic cei care ocupă scaunele de la Palatul Victoria!”, a scris Petru Movilă pe Facebook.