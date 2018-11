Denise Rifai, întâlnire la cumpărături cu Irinuca. Câți bani a cheltuit iubita lui Dragnea?

Cazul valiza Teleorman scoate la iveală adevăratul tablou al clanului din spatele lui Liviu Dragnea, cu milioane de euro din banii noştri, cheltuiţi pe vacanţe exotice, operaţii estetice, bolizi de bolizi şi haine exclusiviste. Şi povestea continuă dacă ne gândim că astăzi, în tot acest mare scandal, tânăra iubita a lui Liviu Dragnea cheltuia cu nonşalanţă 2.000 de euro pe două perechi de pantofi.

Denise Rifai relatează pe Facebook întâlnirea pe care a avut-o cu Irinuca lui Dragnea.

#Valiza. #TeleormanLeaks. Episodul Irinuca lui Dragnea. 10 minute si 2 mii euro.

Azi. La amiaza. Am oprit sa probez o pereche de pantofi la un magazin care este considerat unul dintre cele mai sofisticate din capitala, unul din acele foarte putine magazine unde personalul este calificat si amabil, produsele sunt de cea mai buna calitate. Si, of course, preturile sunt unele pe masura.

Proband perechea de pantofi si tot analizand eu intre cum imbraca piciorul și preț, in magazin SOC!!!!!!!, apare Irinuca. Irinuca. Dada. Cu un ton asezat , de doamna cu greutate in societatea romaneasca, incepe sa analizeze cu maaare atentie tocurile catorva perechi de pantofi din magazin: zicea ca se teme ca tocul sa nu fie totusi prea jos si spunea ca isi doreste sa evite un aspect prea “babesc”; dar ca avea cateva perechi dintr un model similar cu un toc mai inalt; ma rog, treburi ...