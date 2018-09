Denise Rifai le aruncă mănușa lui Gâdea, Badea & Ursu. "Le-a crescut glicemia de la atâta baclava?!"

Denise Rifai, cu manusa de box

Realizatoarea TV Denise Rifai a remarcat că emisiunea sa de la Realitatea TV "îi deranjează rău de tot" pe Mihai Gâdea, Mircea Badea, Adrian Ursu și "gașca lor" de la Antena 3.

Denise Rifai îi invită pe cei trei jurnaliști în emisiunea "Talk News" pentru o "dezbatere reala despre Aceasta Romanie unde Jandarmii lor au calcat in picioare romani nevinovati; evident, in masura in care pot face si Jurnalism fara multe zerouri in conturi umflate de politicienii atenti cu imaginea personala".

Jurnalista Realitatea TV se întreabă pe pagina sa de Facebook dacă le-a crescut glicemia "acestor fini deontologi de la atata "baclava" infulecata tot pupand liderii de stat si de partid".

Denise Rifai propune un bridge Live Antena3/RealitateaTV: "Hai sa-i vedem si pe acesti Mari Barbati si Inalti Jurnalisti ai Romaniei".

"Asta seara, plecand de la Realitatea, in drum spre casa, am aflat chiar de la telespectatorii mei, cumva nedumeriti, ca Proaspatul intors din concediu, Dl.Gadea, impreuna cu colegii Badea si Ursu si alaturi de toata gasca lor ( in numar mare asta seara), fini (consacrati dealtfel degustatori de "baclava" turceasca, si a deschis emisiunea cu imagini din ... emisiunea mea.

O fi Rau???

In primul rand, le Multumesc pt PR;

In al doilea rand, in mod logic pare ca i deranjez rau. Dar rau de tot ! Cum altfel, daca primul lucru la revenirea din luuunga vacanta a dl Gadea, in aceasta maaaare editie speciala - sunt eu si emisiunea mea.

Oare le o fi crescut glicemia acestor fini deontologi de la atata "baclava" infulecata tot pupand liderii de stat si de partid in partile cu adevarat importante??

Ma rog, e seara tarziu, sa nu ne agitam prea tare. Eu ii invit insa si ii astept la mine la emisiune pt o dezbatere reala despre Aceasta Romanie unde Jandarmii lor au calcat in picioare romani nevinovati; evident, in masura in care pot face si Jurnalism fara multe zerouri in conturi umflate de politicienii atenti cu imaginea personala.

Si Da, astept si eu o Invitatie in emisiunea lor, daca tot sunt subiect TARE. Hai Sa i vedem si pe acesti Mari Barbati si Inalti Jurnalisti ai Romaniei. Dar LIVEEE. Facem un bridge - Antena3/RealitateaTV.

Alo, dl Gadea, dl Badea, dl Ursu - Va tine ???

Pana atunci, ne vedem pe RealitateaTV la TalkNews de la 19 si dupa, in reluare, la Sinteza Zilei - incepand cu ora 21", a scris Denise Rifai pe pagina sa de Facebook.